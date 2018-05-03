Уже в чотирьох волинян діагностували хворобу Лайма після укусів кліщів. ВІДЕО

Лариса Дудковська.



Нагадаємо, минулого тижня біологи лабораторного центру збирали кліщів для аналізу. Завідувачка лабораторії особливо небезпечних інфекцій обласного лабораторного центру Віра Гаврищук через мікроскоп перевіряє кліщів на наявність у них вірусів.



"Кліщі переносять не тільки хворобу Лайма, а й кліщовий енцифаліт, ерліхіоз, анаплазмоз, туляремію, купу інших інфекцій. Навіть якщо аналіз позитивний кліща, тобто, є в нього клітини, морфологічно схожі на Борелії, то це не означає, що людина захворіє".



Заступниця директора лабораторного центру Лариса Дудковська каже, що для аналізу на наявність вірусу Борелії, який спричиняє хворобу Лайма, біологи відібрали 4000 кліщів. Кліщів на дослідження приносять люди, які виявили комах на собі.



"Ми дослідили 66 кліщів, знятих з людей. В 31% випадків є клітини, морфологічно схожі до клітин Борелії. А з навколишнього середовища знаходили в 6% знаходили такі клітини".



Випадки укусу кліщами, розповіла Лариса Дудковська, були в Центральному парку Луцька.



Начальниця відділу екології міської ради Оксана Тарабанюк каже, що найефективніші методи боротьби з кліщами – це хімічна обробка території та косіння трави.



"В Луцьку жодного разу не проводились хімічні обробки великих відкритих територій ні від комарів, ні від кліщів. Наш парк має 60 гектарів – це дуже велика площа і якщо обробляти його точково, то воно не буде мати ефекту. Закрити парк і вивести всіх людей, навіть якщо ми дамо попереджувальну інформацію про те, ми не можемо гарантувати, що нас почують всі і не попадуть в зону ризику під час хімічної обробки".



Зі слів керівниці відділу благоустрою міста Любові Грабовської, працівники відділу опікуються центральним пляжем на річці Стир та пляжем на Теремнівському ставку. Каже, випадків ураження кліщами там не було. Робити хімічну обробку – небезпечно і затратно.



"Тільки на один пляж центральний треба 120 000 гривень. Згідно законодавства, хімічна обробка місць масового відпочинку людей не здійснюється. Там же тиждень ніхто не ступить, воно їдуче".



Зі слів Лариси Дудковської, 2018-го хворобу Лайма діагностували у 44-х волинян. На 10 червня було 9 випадків. Цього року – 4.





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