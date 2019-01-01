Юридичні консультації тепер можна буде отримати в луцькому ЦНАПі





Про це повідомляє ЦНАП у



Однією із функцій вищезазначеного відділу є організація розгляду звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, пов’язаних з роботою підвідомчих установ нотаріату, виявлення та усунення причин, що породжують обґрунтовані скарги громадян.



Прийом буде проводитись на 1 поверсі у кабінеті № 5 щочетверга з 9:00 до 13:00.



Між ЦНАП у місті Луцьку та Головним територіальним управлінням юстиції у Волинській області підписані Меморандуми про співпрацю щодо організації надання адміністративних послуг, Угода про співпрацю, Узгоджене рішення про співпрацю.



Вважають, що дана взаємодія сприятиме вдосконаленню роботи та якісному наданні адміністративних послуг, оскільки у багатьох сферах адміністративних послуг до переліку документів відносяться правочини, укладені нотаріально.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У приміщенні департаменту ЦНАП проводитимуть прийом представники відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Волинській області.Про це повідомляє ЦНАП у facebook Однією із функцій вищезазначеного відділу є організація розгляду звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, пов’язаних з роботою підвідомчих установ нотаріату, виявлення та усунення причин, що породжують обґрунтовані скарги громадян.Прийом буде проводитись на 1 поверсі у кабінеті № 5 щочетверга з 9:00 до 13:00.Між ЦНАП у місті Луцьку та Головним територіальним управлінням юстиції у Волинській області підписані Меморандуми про співпрацю щодо організації надання адміністративних послуг, Угода про співпрацю, Узгоджене рішення про співпрацю.Вважають, що дана взаємодія сприятиме вдосконаленню роботи та якісному наданні адміністративних послуг, оскільки у багатьох сферах адміністративних послуг до переліку документів відносяться правочини, укладені нотаріально.

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