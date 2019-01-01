Немає контейнерів: у місті на Волині жителі багатоповерхівок викинули сміття посеред двору. ФОТО





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У дворі кілька тижнів триває ремонт прибудинкової території. Станом на 10-те червня вклали щебінь грубої фракції. В цей же час у дворі прийняли контейнери для збору сміття, ймовірно, вони заважали проведенню робіт.



Найближчі контейнери знаходяться в сусідньому дворі, в 50 метрах. Однак жителі дворів з незрозумілих причин склали сміття просто на щебені, де раніше були контейнери.



Біля купи сміття стоїть неприємний запах та господарюють безпритульні тварини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10-го червня у дворі багатоповерхівок по вулиці Сагайдачного у Володимирі-Волинському мешканці скинули сміття на місці, де раніше стояли контейнери.Про це пише БУГ У дворі кілька тижнів триває ремонт прибудинкової території. Станом на 10-те червня вклали щебінь грубої фракції. В цей же час у дворі прийняли контейнери для збору сміття, ймовірно, вони заважали проведенню робіт.Найближчі контейнери знаходяться в сусідньому дворі, в 50 метрах. Однак жителі дворів з незрозумілих причин склали сміття просто на щебені, де раніше були контейнери.Біля купи сміття стоїть неприємний запах та господарюють безпритульні тварини.

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