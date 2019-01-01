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Немає контейнерів: у місті на Волині жителі багатоповерхівок викинули сміття посеред двору. ФОТО

Немає контейнерів: у місті на Волині жителі багатоповерхівок викинули сміття посеред двору. ФОТО
10-го червня у дворі багатоповерхівок по вулиці Сагайдачного у Володимирі-Волинському мешканці скинули сміття на місці, де раніше стояли контейнери.

Про це пише БУГ.

У дворі кілька тижнів триває ремонт прибудинкової території. Станом на 10-те червня вклали щебінь грубої фракції. В цей же час у дворі прийняли контейнери для збору сміття, ймовірно, вони заважали проведенню робіт.

Найближчі контейнери знаходяться в сусідньому дворі, в 50 метрах. Однак жителі дворів з незрозумілих причин склали сміття просто на щебені, де раніше були контейнери.

Біля купи сміття стоїть неприємний запах та господарюють безпритульні тварини.
Немає контейнерів: у місті на Волині жителі багатоповерхівок викинули сміття посеред двору. ФОТО
Немає контейнерів: у місті на Волині жителі багатоповерхівок викинули сміття посеред двору. ФОТО

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Теги: ремонт, дорога, сміття, сморід
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