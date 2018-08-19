Першим потопельника на Теремнівському ставку кинувся рятувати дев’ятикласник

4 червня у Луцьку 32-річний чоловік хотів перепливти ставок, що у мікрорайоні Теремно, але не розрахував сили та почав тонути.Утім, розповіли, що першим кинувся у воду учень 9-го класу Ківерцівської ЗОШ №4, який саме ловив рибу.Про це йшлося сьогодні, 11 червня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населеннярозповів, що учень пірнув у воду і знайшов на дні потопельника, почав тягнути його до берега. Тоді ж це побачили плавці-рятувальникитаІнформують також, що наразі стан потерпілого покращився і його перевели з реанімаційного відділення в інше.