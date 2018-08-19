Першим потопельника на Теремнівському ставку кинувся рятувати дев’ятикласник
Сьогодні, 09:10
4 червня у Луцьку 32-річний чоловік хотів перепливти ставок, що у мікрорайоні Теремно, але не розрахував сили та почав тонути. Його врятували студенти-рятувальники.
Утім, розповіли, що першим кинувся у воду учень 9-го класу Ківерцівської ЗОШ №4 Андрій Ольхович, який саме ловив рибу.
Про це йшлося сьогодні, 11 червня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів, що учень пірнув у воду і знайшов на дні потопельника, почав тягнути його до берега. Тоді ж це побачили плавці-рятувальники Андрій Наумов та Андрій Дуда.
Інформують також, що наразі стан потерпілого покращився і його перевели з реанімаційного відділення в інше.
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Утім, розповіли, що першим кинувся у воду учень 9-го класу Ківерцівської ЗОШ №4 Андрій Ольхович, який саме ловив рибу.
Про це йшлося сьогодні, 11 червня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів, що учень пірнув у воду і знайшов на дні потопельника, почав тягнути його до берега. Тоді ж це побачили плавці-рятувальники Андрій Наумов та Андрій Дуда.
Інформують також, що наразі стан потерпілого покращився і його перевели з реанімаційного відділення в інше.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Ми думали, що вже не зможемо відкачати», – студенти про порятунок утопаючого на Теремнівських ставках
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Коментарі 1
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Так, хлопець рибалка молодець, що помітив і кинувся в воду, але не менше заслуга хлопців-рятувальників, які професійно робили масаж серця до тих пір, поки не приїхала "швидка". Я сам особисто спостерігав це.