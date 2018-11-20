На Волині за тиждень піротехніки знищили більше 1100 снарядів часів війни. ФОТО

За минули тиждень рятувальники знищили понад тисячу боєприпасів часів Другої світової війни.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.У період 3 – 9 червня працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення вилучили та знешкодили 1124 боєприпаси часів минулих воєн, виявлених на території Волинської області. Знешкодження ВНП проводилось у Ківерцівському, Камінь-Каширському, Луцькому районах.Зокрема піротехніки вилучили та знешкодили артилерійський снаряд калібру 76 мм, виявлений у селі Забороль Луцького району.7 червня надійшло повідомлення про підозрілі металеві предмети, виявлені на відкритій території в районі вулиці Привокзальної у Луцьку. Піротехніки обстежили вказану територію, де виявили, вилучили, транспортували до спеціального майданчика, де й знешкодили 1101 ручну гранату Ф-1.Крім того, група піротехнічних робіт працювала поблизу села Оленіно Камінь-Каширського району, де у лісосмузі вилучили і знищили протитанкову міну, а також біля села Дерно Ківерцівського району, де знешкодили у встановленому порядку ще 22 боєприпаси.