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На Волині за тиждень піротехніки знищили більше 1100 снарядів часів війни. ФОТО

На Волині за тиждень піротехніки знищили більше 1100 снарядів часів війни. ФОТО
За минули тиждень рятувальники знищили понад тисячу боєприпасів часів Другої світової війни.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

У період 3 – 9 червня працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення вилучили та знешкодили 1124 боєприпаси часів минулих воєн, виявлених на території Волинської області. Знешкодження ВНП проводилось у Ківерцівському, Камінь-Каширському, Луцькому районах.

Зокрема піротехніки вилучили та знешкодили артилерійський снаряд калібру 76 мм, виявлений у селі Забороль Луцького району.

7 червня надійшло повідомлення про підозрілі металеві предмети, виявлені на відкритій території в районі вулиці Привокзальної у Луцьку. Піротехніки обстежили вказану територію, де виявили, вилучили, транспортували до спеціального майданчика, де й знешкодили 1101 ручну гранату Ф-1.

Крім того, група піротехнічних робіт працювала поблизу села Оленіно Камінь-Каширського району, де у лісосмузі вилучили і знищили протитанкову міну, а також біля села Дерно Ківерцівського району, де знешкодили у встановленому порядку ще 22 боєприпаси.
На Волині за тиждень піротехніки знищили більше 1100 снарядів часів війни. ФОТО

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Теги: піротехнік, Волинь, снаряд
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