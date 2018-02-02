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У Луцьку викрили нарколабораторію. ФОТО

У Луцьку викрили нарколабораторію. ФОТО
У Луцьку поліція "накрила" нарколабораторію в будинку 49-річного чоловіка.

Так, 10 червня, під час обшуку за місцем проживання лучанина правоохоронці виявили 10 г. амфетаміну, 20 г. фенілнітропропену та майже три літри прекурсорів (кислоти), - пише ГУНП у Волинській області.

Окрім цього, поліція вилучила у волинянина спеціальне хімічне обладнання, яке, ймовірно, використовували для виробництва наркотичних речовин.

Усі речові докази незаконного промислу направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Після проведення необхідних експертиз буде вирішуватися питання щодо притягнення лучанина до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, передбачених ст. 313 та 317 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконні дії з обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засобів та організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Волинянину загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.

У Луцьку викрили нарколабораторію. ФОТО
У Луцьку викрили нарколабораторію. ФОТО
У Луцьку викрили нарколабораторію. ФОТО
У Луцьку викрили нарколабораторію. ФОТО



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Теги: наркотики, лучанин
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