У центрі Луцька муніципали рятували п'яного чоловіка

У Луцьку муніципали на вулиці Кривий Вал допомогли чоловікові, який був у стані сильного алкогольного сп'яніння.Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.Так, до інспекторів відділу "група швидкого реагування" звернулися небайдужі перехожі та повідомили, що поблизу закладу "Гранд персона", лежить людина без ознак свідомості.Підійшовши ближче, щоб надати першу невідкладну допомогу до прибуття карети швидкої, інспектори відчули різкий запах спирту та зрозуміли, що людина перебуває в стані сильного алкогольного сп'яніння.Проте, від надання першої медичної допомоги чоловік відмовився, сам підвівся та у супроводі інспекторів попрямував додому.