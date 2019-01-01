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Дивно себе поводив: у Ковелі викрили чоловіка з наркотиками

Дивно себе поводив: у Ковелі викрили чоловіка з наркотиками
Ковельські патрульні виявили у місцевого жителя наркотичні речовини, декілька телефонів, ваги та відмички.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

10 червня, патрулюючи вулицю Незалежності, інспектори помітили особу, у якої поведінка була такою, що не відповідала обстановці.

Під час поверхневої перевірки згідно ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію» у 36-річного громадянина виявили паперовий згорток білої речовини схожу на наркотичну, дві електронні ваги, три мобільні телефони та футляр із відмичками до замків.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

В діях порушника вбачається кримінальне провадження за ознаками ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.

Дивно себе поводив: у Ковелі викрили чоловіка з наркотиками
Дивно себе поводив: у Ковелі викрили чоловіка з наркотиками

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Теги: Ковель, наркотики
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