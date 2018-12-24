Подробиці аварії у Луцьку на Рівненській. ФОТО
Сьогодні, 15:25
У Луцьку на вулиці Рівненській зіткнулися автомобілі Volkswagen та BMW.
Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині.
Зазначається, що водій Volkswagen Caddy при виїзді з прилеглої території не надав переваги в русі BMW, який рухався по вулиці Рівненській та зіткнувся з ним.
При ДТП автівки отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. У водіїв взяли пояснення та склали схему аварії.
Відтак, склали протокол за ст. 124 на водія Volkswagen.
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Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині.
Зазначається, що водій Volkswagen Caddy при виїзді з прилеглої території не надав переваги в русі BMW, який рухався по вулиці Рівненській та зіткнувся з ним.
При ДТП автівки отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. У водіїв взяли пояснення та склали схему аварії.
Відтак, склали протокол за ст. 124 на водія Volkswagen.
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