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Подробиці аварії у Луцьку на Рівненській. ФОТО

Подробиці аварії у Луцьку на Рівненській. ФОТО
У Луцьку на вулиці Рівненській зіткнулися автомобілі Volkswagen та BMW.

Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині.

Зазначається, що водій Volkswagen Caddy при виїзді з прилеглої території не надав переваги в русі BMW, який рухався по вулиці Рівненській та зіткнувся з ним.

При ДТП автівки отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. У водіїв взяли пояснення та склали схему аварії.

Відтак, склали протокол за ст. 124 на водія Volkswagen.

Подробиці аварії у Луцьку на Рівненській. ФОТО
Подробиці аварії у Луцьку на Рівненській. ФОТО
Подробиці аварії у Луцьку на Рівненській. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, Рівненська
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