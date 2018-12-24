Подробиці аварії у Луцьку на Рівненській. ФОТО





Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині.



Зазначається, що водій Volkswagen Caddy при виїзді з прилеглої території не надав переваги в русі BMW, який рухався по вулиці Рівненській та зіткнувся з ним.



При ДТП автівки отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. У водіїв взяли пояснення та склали схему аварії.



Відтак, склали протокол за ст. 124 на водія Volkswagen.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Рівненській зіткнулися автомобілі Volkswagen та BMW.Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині.Зазначається, що водій Volkswagen Caddy при виїзді з прилеглої території не надав переваги в русі BMW, який рухався по вулиці Рівненській та зіткнувся з ним.При ДТП автівки отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. У водіїв взяли пояснення та склали схему аварії.Відтак, склали протокол за ст. 124 на водія Volkswagen.

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