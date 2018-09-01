Луцькі студенти придбали подарунки для особливих діток. ФОТО
Сьогодні, 00:35
У Луцьку студенти кафедри дизайну та архітектури гр. Д-21 на чолі із куратором групи Юлією Бондарчук відвідали Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок».
Про це йдеться на сайті Луцького НТУ.
На кошти, зібрані в результаті благодійної виставки-продажу придбали цукерки, печиво, фрукти та різноманітні іграшки (кінетичний пісок, конструктор, м’ячі, настільні ігри та ін.), які були вручені дітям.
Активну участь у зборі коштів взяли проректор з науково-педагогічної роботи Сергій Шимчук, заступник декана з виховної роботи Ольга Приступа, деканат машинобудівного факультету, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії Ірина Задорожнікова та інші працівники університету.
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Про це йдеться на сайті Луцького НТУ.
На кошти, зібрані в результаті благодійної виставки-продажу придбали цукерки, печиво, фрукти та різноманітні іграшки (кінетичний пісок, конструктор, м’ячі, настільні ігри та ін.), які були вручені дітям.
Активну участь у зборі коштів взяли проректор з науково-педагогічної роботи Сергій Шимчук, заступник декана з виховної роботи Ольга Приступа, деканат машинобудівного факультету, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії Ірина Задорожнікова та інші працівники університету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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