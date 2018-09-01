Луцькі студенти придбали подарунки для особливих діток. ФОТО

Юлією Бондарчук відвідали Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок».



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На кошти, зібрані в результаті благодійної виставки-продажу придбали цукерки, печиво, фрукти та різноманітні іграшки (кінетичний пісок, конструктор, м’ячі, настільні ігри та ін.), які були вручені дітям.



Активну участь у зборі коштів взяли проректор з науково-педагогічної роботи Сергій Шимчук, заступник декана з виховної роботи Ольга Приступа, деканат машинобудівного факультету, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії Ірина Задорожнікова та інші працівники університету.



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