вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі студенти придбали подарунки для особливих діток. ФОТО

Луцькі студенти придбали подарунки для особливих діток. ФОТО
У Луцьку студенти кафедри дизайну та архітектури гр. Д-21 на чолі із куратором групи Юлією Бондарчук відвідали Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок».

Про це йдеться на сайті Луцького НТУ.

На кошти, зібрані в результаті благодійної виставки-продажу придбали цукерки, печиво, фрукти та різноманітні іграшки (кінетичний пісок, конструктор, м’ячі, настільні ігри та ін.), які були вручені дітям.

Активну участь у зборі коштів взяли проректор з науково-педагогічної роботи Сергій Шимчук, заступник декана з виховної роботи Ольга Приступа, деканат машинобудівного факультету, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії Ірина Задорожнікова та інші працівники університету.
Луцькі студенти придбали подарунки для особливих діток. ФОТО
Луцькі студенти придбали подарунки для особливих діток. ФОТО
Луцькі студенти придбали подарунки для особливих діток. ФОТО
Луцькі студенти придбали подарунки для особливих діток. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: подарунок, солодощі, студенти, особливі дти, благодійність, ЛНТУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За смертельну аварію під Луцьком батьку «бурштинового» прокурора призначили реальний термін
Сьогодні, 01:24
Луцькі студенти придбали подарунки для особливих діток. ФОТО
Сьогодні, 00:35
12 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Стихійне літо 2019: смертельна блискавка в Україні і чого чекати далі. ВІДЕО
11 червень, 23:53
На висоті 9-го поверху: у Луцьку вже кілька днів на дереві сидить кіт. ВІДЕО
11 червень, 23:17
Схожі новини
Юлій Мамчур зустрівся з волинськими студентами. ВІДЕО Юлій Мамчур зустрівся з волинськими студентами. ВІДЕО
09 березень, 08:21
Мріє знову політати в літаку: закликають привітати сина загиблого Героя Мріє знову політати в літаку: закликають привітати сина загиблого Героя
01 вересень, 2018, 20:26
У Луцькому НТУ стартувало вступне випробування для майбутніх архітекторів У Луцькому НТУ стартувало вступне випробування для майбутніх архітекторів
21 липень, 2018, 19:24
Луцькі студенти створили унікальний макет Театрального майдану. ФОТО Луцькі студенти створили унікальний макет Театрального майдану. ФОТО
16 червень, 2018, 21:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За смертельну аварію під Луцьком батьку «бурштинового» прокурора призначили реальний термін
Сьогодні, 01:24
 0
Луцькі студенти придбали подарунки для особливих діток. ФОТО
Сьогодні, 00:35
 0
12 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Стихійне літо 2019: смертельна блискавка в Україні і чого чекати далі. ВІДЕО
11 червень, 23:53
 0
На висоті 9-го поверху: у Луцьку вже кілька днів на дереві сидить кіт. ВІДЕО
11 червень, 23:17
 0
Медіа
відео
1/8
﻿