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День народження «ПортCity»: програма свята*

День народження «ПортCity»: програма свята*
29 червня на усіх лучан та гостей міста чекає грандіозна подія – 5 річниця ТРЦ "ПортСity".

Окрім концертно-розважальної програми на парковці перед ТРЦ, весь день в комплексі буде відбуватись святкування.

З 11:00 в дитячому розважальному центрі «FigliMigli» - на усіх діток чекають:

-БЕЗКОШТОВНИЙ аквагрим
- БЕЗКОШТОВНІ різноманітні майстер-класи
- Розваги з іменинниками Дракошою, Figli та Migli
- Подарунки, кульки, сувеніри
- Крутезна дитяча вечірка о 17:00

З 14:00 на арені розваг GeneratorCity усіх любителі активного відпочину чекають:

- Майстер-класи від школи роллера
- дискотека на роликах з спецефектами
- Подарунки усім відвідувачам.

Протягом дня в кінотеатрі PremierCity:

- Усім глядачам подарунки
- Розіграші цінних подарунків
- Приємні сюрпризи

З 20:00 в боулінг клубі StrikeCity вечірка з безкоштовним частуванням HAPPY BIRTHDAY:
- Діджей
- Розважальна програма
- Розіграші подарунків


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Теги: ПортСity, свято
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