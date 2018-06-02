День народження «ПортCity»: програма свята*

29 червня на усіх лучан та гостей міста чекає грандіозна подія – 5 річниця ТРЦ "ПортСity".Окрім концертно-розважальної програми на парковці перед ТРЦ, весь день в комплексі буде відбуватись святкування.З 11:00 в дитячому розважальному центрі «FigliMigli» - на усіх діток чекають:-БЕЗКОШТОВНИЙ аквагрим- БЕЗКОШТОВНІ різноманітні майстер-класи- Розваги з іменинниками Дракошою, Figli та Migli- Подарунки, кульки, сувеніри- Крутезна дитяча вечірка о 17:00З 14:00 на арені розваг GeneratorCity усіх любителі активного відпочину чекають:- Майстер-класи від школи роллера- дискотека на роликах з спецефектами- Подарунки усім відвідувачам.Протягом дня в кінотеатрі PremierCity:- Усім глядачам подарунки- Розіграші цінних подарунків- Приємні сюрпризиЗ 20:00 в боулінг клубі StrikeCity вечірка з безкоштовним частуванням HAPPY BIRTHDAY:- Діджей- Розважальна програма- Розіграші подарунків