День народження «ПортCity»: програма свята*
Сьогодні, 16:01
29 червня на усіх лучан та гостей міста чекає грандіозна подія – 5 річниця ТРЦ "ПортСity".
Окрім концертно-розважальної програми на парковці перед ТРЦ, весь день в комплексі буде відбуватись святкування.
З 11:00 в дитячому розважальному центрі «FigliMigli» - на усіх діток чекають:
-БЕЗКОШТОВНИЙ аквагрим
- БЕЗКОШТОВНІ різноманітні майстер-класи
- Розваги з іменинниками Дракошою, Figli та Migli
- Подарунки, кульки, сувеніри
- Крутезна дитяча вечірка о 17:00
З 14:00 на арені розваг GeneratorCity усіх любителі активного відпочину чекають:
- Майстер-класи від школи роллера
- дискотека на роликах з спецефектами
- Подарунки усім відвідувачам.
Протягом дня в кінотеатрі PremierCity:
- Усім глядачам подарунки
- Розіграші цінних подарунків
- Приємні сюрпризи
З 20:00 в боулінг клубі StrikeCity вечірка з безкоштовним частуванням HAPPY BIRTHDAY:
- Діджей
- Розважальна програма
- Розіграші подарунків
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Окрім концертно-розважальної програми на парковці перед ТРЦ, весь день в комплексі буде відбуватись святкування.
З 11:00 в дитячому розважальному центрі «FigliMigli» - на усіх діток чекають:
-БЕЗКОШТОВНИЙ аквагрим
- БЕЗКОШТОВНІ різноманітні майстер-класи
- Розваги з іменинниками Дракошою, Figli та Migli
- Подарунки, кульки, сувеніри
- Крутезна дитяча вечірка о 17:00
З 14:00 на арені розваг GeneratorCity усіх любителі активного відпочину чекають:
- Майстер-класи від школи роллера
- дискотека на роликах з спецефектами
- Подарунки усім відвідувачам.
Протягом дня в кінотеатрі PremierCity:
- Усім глядачам подарунки
- Розіграші цінних подарунків
- Приємні сюрпризи
З 20:00 в боулінг клубі StrikeCity вечірка з безкоштовним частуванням HAPPY BIRTHDAY:
- Діджей
- Розважальна програма
- Розіграші подарунків
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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