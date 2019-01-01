«Театральний майдан – це малофункціональна транзитна зона», – луцький дизайнер
Сьогодні, 17:42
Дизайнер Левко Давидюк вважає, що Театральний майдан у Луцьку – це транзитна зона, на якій некомфортно знаходитись містянам.
Про це він розповів у коментарі «Першому».
Нагадаємо, Левко Давидюк – автор проекту скверу, що планують облаштувати на Градному Узвозі.
«Зараз Театральний майдан – це малофункціональна транзитна зона. Здебільшого люди просто швидко її проходять, щоб потрапити на більш затишні вулиці. Хіба місце біля ялинок використовується – там хоч люди на лавочках сидять», - зауважив дизайнер.
«Сама ж площа – це просто великий шматок бруківки, яка нагрівається в спеку. Там досить дискомфортно знаходитись. Бракує затишку, зелені, води. Якби ті ж фонтани були, це покращило б мікроклімат», - вважає Левко Давидюк.
З його слів, Театральному майдану бракує змісту, адже на ньому немає окремих зон для відпочинку, дитячих ігор, ярмарків, концертів і масових заходів.
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Про це він розповів у коментарі «Першому».
Нагадаємо, Левко Давидюк – автор проекту скверу, що планують облаштувати на Градному Узвозі.
«Зараз Театральний майдан – це малофункціональна транзитна зона. Здебільшого люди просто швидко її проходять, щоб потрапити на більш затишні вулиці. Хіба місце біля ялинок використовується – там хоч люди на лавочках сидять», - зауважив дизайнер.
«Сама ж площа – це просто великий шматок бруківки, яка нагрівається в спеку. Там досить дискомфортно знаходитись. Бракує затишку, зелені, води. Якби ті ж фонтани були, це покращило б мікроклімат», - вважає Левко Давидюк.
З його слів, Театральному майдану бракує змісту, адже на ньому немає окремих зон для відпочинку, дитячих ігор, ярмарків, концертів і масових заходів.
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