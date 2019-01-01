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Волинський фотограф «упіймав» червонокнижну пташку

Волинський фотограф «упіймав» червонокнижну пташку
Волинський фотограф Максим Рудік поділився світлинами з рідкісною пташкою.

Про це він на своїй сторінці у facebook.

"Очеретянка прудка, очеретянка вертка (Acrocephalus paludicola лат.). Довгоочікувана зустріч з цією рідкісною пташкою, яку не так вже просто побачити", - йдеться у дописі.

Знімки Рудік зробив у селі Оздів Луцького району цьогоріч 12 червня.
Волинський фотограф «упіймав» червонокнижну пташку
Волинський фотограф «упіймав» червонокнижну пташку
Волинський фотограф «упіймав» червонокнижну пташку
Волинський фотограф «упіймав» червонокнижну пташку

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Теги: птах, фото
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