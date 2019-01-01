Волинський фотограф «упіймав» червонокнижну пташку

Максим Рудік поділився світлинами з рідкісною пташкою.



Про це він на своїй сторінці у facebook.



"Очеретянка прудка, очеретянка вертка (Acrocephalus paludicola лат.). Довгоочікувана зустріч з цією рідкісною пташкою, яку не так вже просто побачити", - йдеться у дописі.



Знімки Рудік зробив у селі Оздів Луцького району цьогоріч 12 червня.



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