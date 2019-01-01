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У районі на Волині медики отримають 20% премії

У районі на Волині медики отримають 20% премії
У Маневицькому районі Волині медики отримають 20% премії з нагоди професійного свята.

Про це у Facebook повідомив Андрій Линдюк.

"Дуже-дуже маленька приємна новина для медпрацівників Маневицького району до майбутнього професійного свята. Сьогодні депутати районної ради, члени бюджетної комісії, за що їм велике дякую, підтримали нашу з головою районної ради Анатолієм Мельником ініціативу щодо невеличкого преміювання (у розмірі 20% до посадового окладу) всіх працівників Маневицької ЦРЛ та Колківської РЛ", - зауважив він.

Працівників Маневицького центру ПМСД преміюють з коштів, які вони заробили самостійно.

"Знаю, що це дуже мало. Але це старт. Впевнений, що буде продовження і то значно суттєвіше. І якщо медичну реформу не зупинять, то загалом заробітні плати медпрацівників зростатимуть. Адже так як є зараз, це не припустимо!" - додав Линдюк.

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Теги: медицина, премії, Волинь
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