У районі на Волині медики отримають 20% премії
Сьогодні, 20:47
У Маневицькому районі Волині медики отримають 20% премії з нагоди професійного свята.
Про це у Facebook повідомив Андрій Линдюк.
"Дуже-дуже маленька приємна новина для медпрацівників Маневицького району до майбутнього професійного свята. Сьогодні депутати районної ради, члени бюджетної комісії, за що їм велике дякую, підтримали нашу з головою районної ради Анатолієм Мельником ініціативу щодо невеличкого преміювання (у розмірі 20% до посадового окладу) всіх працівників Маневицької ЦРЛ та Колківської РЛ", - зауважив він.
Працівників Маневицького центру ПМСД преміюють з коштів, які вони заробили самостійно.
"Знаю, що це дуже мало. Але це старт. Впевнений, що буде продовження і то значно суттєвіше. І якщо медичну реформу не зупинять, то загалом заробітні плати медпрацівників зростатимуть. Адже так як є зараз, це не припустимо!" - додав Линдюк.
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Про це у Facebook повідомив Андрій Линдюк.
"Дуже-дуже маленька приємна новина для медпрацівників Маневицького району до майбутнього професійного свята. Сьогодні депутати районної ради, члени бюджетної комісії, за що їм велике дякую, підтримали нашу з головою районної ради Анатолієм Мельником ініціативу щодо невеличкого преміювання (у розмірі 20% до посадового окладу) всіх працівників Маневицької ЦРЛ та Колківської РЛ", - зауважив він.
Працівників Маневицького центру ПМСД преміюють з коштів, які вони заробили самостійно.
"Знаю, що це дуже мало. Але це старт. Впевнений, що буде продовження і то значно суттєвіше. І якщо медичну реформу не зупинять, то загалом заробітні плати медпрацівників зростатимуть. Адже так як є зараз, це не припустимо!" - додав Линдюк.
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