У районі на Волині медики отримають 20% премії

У Маневицькому районі Волині медики отримають 20% премії з нагоди професійного свята.Про це у Facebook повідомив"Дуже-дуже маленька приємна новина для медпрацівників Маневицького району до майбутнього професійного свята. Сьогодні депутати районної ради, члени бюджетної комісії, за що їм велике дякую, підтримали нашу з головою районної радиініціативу щодо невеличкого преміювання (у розмірі 20% до посадового окладу) всіх працівників Маневицької ЦРЛ та Колківської РЛ", - зауважив він.Працівників Маневицького центру ПМСД преміюють з коштів, які вони заробили самостійно."Знаю, що це дуже мало. Але це старт. Впевнений, що буде продовження і то значно суттєвіше. І якщо медичну реформу не зупинять, то загалом заробітні плати медпрацівників зростатимуть. Адже так як є зараз, це не припустимо!" - додав Линдюк.