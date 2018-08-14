Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 14 червня





У Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі висока ймовірність дощу. Температура повітря вночі до +19…+20 градусів, удень підніметься до +29…+32.



Вітер південний, південно-східний і південно-західний, 2-6 м/с. До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарна погода з проясненнями. У Луцьку, Маневичах, Любешеві опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.У Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі висока ймовірність дощу. Температура повітря вночі до +19…+20 градусів, удень підніметься до +29…+32.Вітер південний, південно-східний і південно-західний, 2-6 м/с. До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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