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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 14 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 14 червня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарна погода з проясненнями. У Луцьку, Маневичах, Любешеві опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.

У Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі висока ймовірність дощу. Температура повітря вночі до +19…+20 градусів, удень підніметься до +29…+32.

Вітер південний, південно-східний і південно-західний, 2-6 м/с. До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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Теги: спека, погода, Волинь
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