Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 14 червня
Сьогодні, 20:10
У п’ятницю у Волинській області буде хмарна погода з проясненнями. У Луцьку, Маневичах, Любешеві опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
У Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі висока ймовірність дощу. Температура повітря вночі до +19…+20 градусів, удень підніметься до +29…+32.
Вітер південний, південно-східний і південно-західний, 2-6 м/с. До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
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У Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі висока ймовірність дощу. Температура повітря вночі до +19…+20 градусів, удень підніметься до +29…+32.
Вітер південний, південно-східний і південно-західний, 2-6 м/с. До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
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