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«Думки забрати собі не було»: волинянка знайшла і віддала гаманець з 4000 гривень. ВІДЕО

«Думки забрати собі не було»: волинянка знайшла і віддала гаманець з 4000 гривень. ВІДЕО
Волиняни знайшли значну суму грошей і повернули їх власнику. Випадок трапився в один з червневих вечорів поруч з Луцьким національним технічним університетом.

Жанна Пудлік, жінка яка знайшла гаманець, проживає у селі Чаруків, що в Луцькому районі. Того вечора, близько 17-ї поверталась додому, йшла до автостанції, що на вулиці Львівській, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Жінка розповідає, що думки про "забрати собі" у неї і близько не було.

Жанна Пудлік поспішала додому і занесла гаманець у перше громадське місце, яке побачила – кав’ярню на автобусній зупинці.

Жінки кажуть, що в гаманці не було ні фотографії, ні документів. Тому ідентифікувати власника вони не змогли. На наступний ранок викликали поліцію.

Власника згуби патрульні знайшли швидко. Кажуть, у гаманці була уся зарплата чоловіка. Кажуть, чоловік узяв контакти жінок, щоб їм віддячити. Самі ж люди раді, що змогли зробити добру справу.


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Теги: гаманець, знахідка
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