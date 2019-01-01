«Думки забрати собі не було»: волинянка знайшла і віддала гаманець з 4000 гривень. ВІДЕО





Жанна Пудлік, жінка яка знайшла гаманець, проживає у селі Чаруків, що в Луцькому районі. Того вечора, близько 17-ї поверталась додому, йшла до автостанції, що на вулиці Львівській, - йдеться у сюжеті



Жінка розповідає, що думки про "забрати собі" у неї і близько не було.



Жанна Пудлік поспішала додому і занесла гаманець у перше громадське місце, яке побачила – кав’ярню на автобусній зупинці.



Жінки кажуть, що в гаманці не було ні фотографії, ні документів. Тому ідентифікувати власника вони не змогли. На наступний ранок викликали поліцію.



Власника згуби патрульні знайшли швидко. Кажуть, у гаманці була уся зарплата чоловіка. Кажуть, чоловік узяв контакти жінок, щоб їм віддячити. Самі ж люди раді, що змогли зробити добру справу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни знайшли значну суму грошей і повернули їх власнику . Випадок трапився в один з червневих вечорів поруч з Луцьким національним технічним університетом.Жанна Пудлік, жінка яка знайшла гаманець, проживає у селі Чаруків, що в Луцькому районі. Того вечора, близько 17-ї поверталась додому, йшла до автостанції, що на вулиці Львівській, - йдеться у сюжеті 12 каналу Жінка розповідає, що думки про "забрати собі" у неї і близько не було.Жанна Пудлік поспішала додому і занесла гаманець у перше громадське місце, яке побачила – кав’ярню на автобусній зупинці.Жінки кажуть, що в гаманці не було ні фотографії, ні документів. Тому ідентифікувати власника вони не змогли. На наступний ранок викликали поліцію.Власника згуби патрульні знайшли швидко. Кажуть, у гаманці була уся зарплата чоловіка. Кажуть, чоловік узяв контакти жінок, щоб їм віддячити. Самі ж люди раді, що змогли зробити добру справу.

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