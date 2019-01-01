вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лікар з Волині отримав премію у розмірі п'яти посадових окладів

Лікар з Волині отримав премію у розмірі п'яти посадових окладів
Кращим лікарем Ковельського МТМО став Іван Фіц. Наприкінці минулого місяця на сторінці у facebook стартував онлайн-конкурс "Кращий лікар МТМО-2019".

14 червня визначили його переможця. Ним став лікар Іван Фіц, - пише Про Ковель.

Лікар отримав найбільшу кількість голосів - 30 відсотків від загальної кількості.

Напередодні професійного свята працівників охорони здоров'я України в Палаці учнівської молоді переможця конкурсу відзначили. Також він отримає премію в розмірі п'яти посадових окладів.

Лікар з Волині отримав премію у розмірі п'яти посадових окладів


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лікар, премія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку в аварії постраждали двоє хлопців
Сьогодні, 13:15
Водій втік: на Волині шукають свідків аварії
Сьогодні, 12:59
Лікар з Волині отримав премію у розмірі п'яти посадових окладів
Сьогодні, 12:56
Розповіли, за яким принципом визначають порядок ремонту дворів та доріг Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 12:48
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
У Луцьку лікарі безкоштовно оглядатимуть жінок У Луцьку лікарі безкоштовно оглядатимуть жінок
12 червень, 09:20
В Україні можуть запровадити нові медичні посади В Україні можуть запровадити нові медичні посади
29 травень, 05:36
Помер знаний лікар з Волині Помер знаний лікар з Волині
19 травень, 15:16
Кого з волинських учителів хочуть відзначити премією Кого з волинських учителів хочуть відзначити премією
07 травень, 15:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Близько і не за усі гроші: куди поїхати «на природу» неподалік Луцька. ФОТО
Сьогодні, 14:10
 0
У Бердичеві бізнесмен підпалив себе на сесії міськради
Сьогодні, 14:08
 0
«Думки забрати собі не було»: волинянка знайшла і віддала гаманець з 4000 гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 13:45
 0
У Луцьку в аварії постраждали двоє хлопців
Сьогодні, 13:15
 0
Водій втік: на Волині шукають свідків аварії
Сьогодні, 12:59
 0
Медіа
відео
1/8
﻿