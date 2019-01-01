Лікар з Волині отримав премію у розмірі п'яти посадових окладів
Сьогодні, 12:56
Кращим лікарем Ковельського МТМО став Іван Фіц. Наприкінці минулого місяця на сторінці у facebook стартував онлайн-конкурс "Кращий лікар МТМО-2019".
14 червня визначили його переможця. Ним став лікар Іван Фіц, - пише Про Ковель.
Лікар отримав найбільшу кількість голосів - 30 відсотків від загальної кількості.
Напередодні професійного свята працівників охорони здоров'я України в Палаці учнівської молоді переможця конкурсу відзначили. Також він отримає премію в розмірі п'яти посадових окладів.
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14 червня визначили його переможця. Ним став лікар Іван Фіц, - пише Про Ковель.
Лікар отримав найбільшу кількість голосів - 30 відсотків від загальної кількості.
Напередодні професійного свята працівників охорони здоров'я України в Палаці учнівської молоді переможця конкурсу відзначили. Також він отримає премію в розмірі п'яти посадових окладів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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