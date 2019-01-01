Лікар з Волині отримав премію у розмірі п'яти посадових окладів

Іван Фіц. Наприкінці минулого місяця на сторінці у facebook стартував онлайн-конкурс "Кращий лікар МТМО-2019".



14 червня визначили його переможця. Ним став лікар Іван Фіц, - пише



Лікар отримав найбільшу кількість голосів - 30 відсотків від загальної кількості.



Напередодні професійного свята працівників охорони здоров'я України в Палаці учнівської молоді переможця конкурсу відзначили. Також він отримає премію в розмірі п'яти посадових окладів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кращим лікарем Ковельського МТМО став. Наприкінці минулого місяця на сторінці у facebook стартував онлайн-конкурс "Кращий лікар МТМО-2019".14 червня визначили його переможця. Ним став лікар Іван Фіц, - пише Про Ковель Лікар отримав найбільшу кількість голосів - 30 відсотків від загальної кількості.Напередодні професійного свята працівників охорони здоров'я України в Палаці учнівської молоді переможця конкурсу відзначили. Також він отримає премію в розмірі п'яти посадових окладів.

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