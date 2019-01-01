Плавала на матраці: на Світязі врятували жінку, яка почала тонути





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



Інцидент трапився 15 червня.



44-річна жінка плавала на матраці, перекинулася й почала тонути. На допомогу жінці вчасно поспіли працівники Шацького відділення групи водолазно-рятувальних робіт на моторному човні «Шторм 400». Вони врятували жінку й доправили її на берег.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На озері Світязь рятувальники витягли з води жінку, яка почала тонути.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.Інцидент трапився 15 червня.44-річна жінка плавала на матраці, перекинулася й почала тонути. На допомогу жінці вчасно поспіли працівники Шацького відділення групи водолазно-рятувальних робіт на моторному човні «Шторм 400». Вони врятували жінку й доправили її на берег.

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