У Луцьку розгорнуть рекордний кримськотатарський прапор
Сьогодні, 20:49
У Луцьку розгорнуть найбільший кримськотатарський прапор у світі – 45 на 6 метрів.
Захід відбудеться 26 червня о 18:00 на Театральному майдані. Прапор зшили з ініціативи Президента благодійного фонду «Мій Крим» Редвана Зекір’яєва, – пише Район.Луцьк.
Нагадаємо, що з часів анексії Криму подібні флешмоби за участю благодійного фонду «Мій Крим» і громадської організації «Кримські татари» (голова Сервер Зейнідінов) відбуваються на Волині щороку, зокрема, 18 травня – у День депортації кримськотатарського народу і 26 червня – у День кримськотатарського прапора.
Нині на теренах області проживає 4 родини кримських татар. Вони покинули свою історичну батьківщину і приїхали у наш край, тікаючи від російського агресора.
Акція до Дня кримськотатарського прапора має на меті привернути увагу суспільства до питання збереження етнічної приналежності.
Після розгортання прапора з Театрального майдану обласного центру стартуватиме автопробіг головними вулицями та проспектами міста (Винниченка-Перемоги-Соборності-Молоді- Відродження-Рівненська-Волі).
Фінішуватиме автопробіг біля пам’ятника Тарасу Шевченку, що навпроти головного корпуса СНУ імені Лесі Українки.
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Захід відбудеться 26 червня о 18:00 на Театральному майдані. Прапор зшили з ініціативи Президента благодійного фонду «Мій Крим» Редвана Зекір’яєва, – пише Район.Луцьк.
Нагадаємо, що з часів анексії Криму подібні флешмоби за участю благодійного фонду «Мій Крим» і громадської організації «Кримські татари» (голова Сервер Зейнідінов) відбуваються на Волині щороку, зокрема, 18 травня – у День депортації кримськотатарського народу і 26 червня – у День кримськотатарського прапора.
Нині на теренах області проживає 4 родини кримських татар. Вони покинули свою історичну батьківщину і приїхали у наш край, тікаючи від російського агресора.
Акція до Дня кримськотатарського прапора має на меті привернути увагу суспільства до питання збереження етнічної приналежності.
Після розгортання прапора з Театрального майдану обласного центру стартуватиме автопробіг головними вулицями та проспектами міста (Винниченка-Перемоги-Соборності-Молоді- Відродження-Рівненська-Волі).
Фінішуватиме автопробіг біля пам’ятника Тарасу Шевченку, що навпроти головного корпуса СНУ імені Лесі Українки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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