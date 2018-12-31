У Луцьку розгорнуть рекордний кримськотатарський прапор





Захід відбудеться 26 червня о 18:00 на Театральному майдані. Прапор зшили з ініціативи Президента благодійного фонду «Мій Крим» Редвана Зекір’яєва, – пише



Нагадаємо, що з часів анексії Криму подібні флешмоби за участю благодійного фонду «Мій Крим» і громадської організації «Кримські татари» (голова Сервер Зейнідінов) відбуваються на Волині щороку, зокрема, 18 травня – у День депортації кримськотатарського народу і 26 червня – у День кримськотатарського прапора.



Нині на теренах області проживає 4 родини кримських татар. Вони покинули свою історичну батьківщину і приїхали у наш край, тікаючи від російського агресора.



Акція до Дня кримськотатарського прапора має на меті привернути увагу суспільства до питання збереження етнічної приналежності.



Після розгортання прапора з Театрального майдану обласного центру стартуватиме автопробіг головними вулицями та проспектами міста (Винниченка-Перемоги-Соборності-Молоді- Відродження-Рівненська-Волі).



Фінішуватиме автопробіг біля пам’ятника Тарасу Шевченку, що навпроти головного корпуса СНУ імені Лесі Українки.





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