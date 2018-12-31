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У Луцьку розгорнуть рекордний кримськотатарський прапор

У Луцьку розгорнуть рекордний кримськотатарський прапор
У Луцьку розгорнуть найбільший кримськотатарський прапор у світі – 45 на 6 метрів.

Захід відбудеться 26 червня о 18:00 на Театральному майдані. Прапор зшили з ініціативи Президента благодійного фонду «Мій Крим» Редвана Зекір’яєва, – пише Район.Луцьк.

Нагадаємо, що з часів анексії Криму подібні флешмоби за участю благодійного фонду «Мій Крим» і громадської організації «Кримські татари» (голова Сервер Зейнідінов) відбуваються на Волині щороку, зокрема, 18 травня – у День депортації кримськотатарського народу і 26 червня – у День кримськотатарського прапора.

Нині на теренах області проживає 4 родини кримських татар. Вони покинули свою історичну батьківщину і приїхали у наш край, тікаючи від російського агресора.

Акція до Дня кримськотатарського прапора має на меті привернути увагу суспільства до питання збереження етнічної приналежності.

Після розгортання прапора з Театрального майдану обласного центру стартуватиме автопробіг головними вулицями та проспектами міста (Винниченка-Перемоги-Соборності-Молоді- Відродження-Рівненська-Волі).

Фінішуватиме автопробіг біля пам’ятника Тарасу Шевченку, що навпроти головного корпуса СНУ імені Лесі Українки.

У Луцьку розгорнуть рекордний кримськотатарський прапор

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Теги: прапор, Луцьк, святкування
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