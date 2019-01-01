Двом чоловікам, які пограбували волинянина на вокзалі, «дали» по 8 років
Сьогодні, 16:51
Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав двох чоловіків, які пограбували волинянина, винними та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років та 6 місяців та 8 років відповідно.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Як повідомлялось раніше, у лютому минулого року посеред ночі в Ковелі на залізничному вокзалі двоє зловмисників побили та пограбували 31-річного місцевого жителя. У потерпілого відібрали мобільний телефон Samsung та зарядний пристрій.
Правопорушників оперативно затримали та оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України. Зловмисниками виявилися 42-річний та 30-річний місцеві жителі. Один з них раніше судимий.
Вироком Ковельського міськрайонного суду Волинської області волинянин визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді позбавлення волі старшому на строк 8 років та 6 місяців, молодшому – 8 років. Також у них обох конфіскують належне їм майно.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Як повідомлялось раніше, у лютому минулого року посеред ночі в Ковелі на залізничному вокзалі двоє зловмисників побили та пограбували 31-річного місцевого жителя. У потерпілого відібрали мобільний телефон Samsung та зарядний пристрій.
Правопорушників оперативно затримали та оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України. Зловмисниками виявилися 42-річний та 30-річний місцеві жителі. Один з них раніше судимий.
Вироком Ковельського міськрайонного суду Волинської області волинянин визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді позбавлення волі старшому на строк 8 років та 6 місяців, молодшому – 8 років. Також у них обох конфіскують належне їм майно.
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