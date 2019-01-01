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У Луцьку відкривають ораторський клуб

У Луцьку відкривають ораторський клуб
21 червня в Молодіжному центрі YouthСфера відбудеться демонстраційне засідання ораторського клубу “Красномовець. Луцьк”. Цього ж дня відбудеться презентація осередку клубу в Луцьку.

Про це повідомляють організатори.

“Красномовець – це онлайн-школа комунікації та мережа ораторських клубів. Ми допомагаємо людям стати успішними, реалізовувати свої ідеї та заробляти більше грошей завдяки навичкам комунікації, публічного виступу та нетворкінгу. Наша ціль – зробити так, щоб страх виступу перед аудиторією, страх не сподобатись та страх знайомства не стали перешкодою до реалізації ваших ідей, цілей та мрій”, - розповідають організатори.

Молодіжний центр YouthСфера є партнером мережі клубів “Красномовець” та його організатором в Луцьку. Ми запрошуємо на зустріч кожного охочого, кому ця тема цікава, і хто хоче подолати страх публічних виступів і почати отримувати від них задоволення. На першому засіданні клубу пролунають, як підготовлені промови, так і експромт виступи від усіх охочих.

“В ораторському клубі ми разом будемо вчитись робити доповіді, проводити презентації, читати лекцій, розповідати історії та анекдоти, а також говорити найкращі тости”, - стверджують організатори.

Коли: 21 червня 2019 року, початок о 17.00 год.
Де: Молодіжний центр YouthСфера, вул. Винниченка, 67/ 601 (6 поверх).
Посилання на зустріч у Facebook: http://bit.ly/2MVizY5

Вхід безкоштовний.



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Теги: Луцьк, ораторський клуб, відкриття
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