Закликав «перекроїти» Україну: на Волині сепаратисту «дали» 3 роки
Сьогодні, 17:13
Волинянина покарали за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Про це інформує прокуратура Волині.
23-річний мешканець Любомльського району розповсюджував матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України, а також до об’єднання волинських земель із Республікою Польща. Правопорушення, передбачене частиною 1 статті 110 КК України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України - доводили у суді прокурори галузевого відділу прокуратури Волинської області. Луцький міський суд визнав волинянина винним у вчиненні цього злочину.
У судовому засіданні підсудний свою вину у скоєному визнав повністю та щиро розкаявся. Суд врахував молодий вік підсудного та наявність на його утриманні малолітньої дитини.
Відтак, чоловікові призначили покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням однорічного іспитового строку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує прокуратура Волині.
23-річний мешканець Любомльського району розповсюджував матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України, а також до об’єднання волинських земель із Республікою Польща. Правопорушення, передбачене частиною 1 статті 110 КК України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України - доводили у суді прокурори галузевого відділу прокуратури Волинської області. Луцький міський суд визнав волинянина винним у вчиненні цього злочину.
У судовому засіданні підсудний свою вину у скоєному визнав повністю та щиро розкаявся. Суд врахував молодий вік підсудного та наявність на його утриманні малолітньої дитини.
Відтак, чоловікові призначили покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням однорічного іспитового строку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У киянина на Волині вкрали дорогий iPhone
Сьогодні, 17:30
«Політичний спецназ, який не допустить реваншу»: «Європейська Солідарність» подала списки до ЦВК
Сьогодні, 17:26
Закликав «перекроїти» Україну: на Волині сепаратисту «дали» 3 роки
Сьогодні, 17:13
Розрахунок металобрухтом, читання у авто, книги в холодильниках: під Луцьком відкриють незвичну бібліотеку
Сьогодні, 17:00
Волинські лікарі розповіли, чи можна ще раз народжувати дитину після кесаревого розтину
Сьогодні, 16:55