Закликав «перекроїти» Україну: на Волині сепаратисту «дали» 3 роки

Волинянина покарали за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.Про це інформує прокуратура Волині.23-річний мешканець Любомльського району розповсюджував матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України, а також до об’єднання волинських земель із Республікою Польща. Правопорушення, передбачене частиною 1 статті 110 КК України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України - доводили у суді прокурори галузевого відділу прокуратури Волинської області. Луцький міський суд визнав волинянина винним у вчиненні цього злочину.У судовому засіданні підсудний свою вину у скоєному визнав повністю та щиро розкаявся. Суд врахував молодий вік підсудного та наявність на його утриманні малолітньої дитини.Відтак, чоловікові призначили покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням однорічного іспитового строку.