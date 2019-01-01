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Закликав «перекроїти» Україну: на Волині сепаратисту «дали» 3 роки

Закликав «перекроїти» Україну: на Волині сепаратисту «дали» 3 роки
Волинянина покарали за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це інформує прокуратура Волині.

23-річний мешканець Любомльського району розповсюджував матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України, а також до об’єднання волинських земель із Республікою Польща. Правопорушення, передбачене частиною 1 статті 110 КК України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України - доводили у суді прокурори галузевого відділу прокуратури Волинської області. Луцький міський суд визнав волинянина винним у вчиненні цього злочину.

У судовому засіданні підсудний свою вину у скоєному визнав повністю та щиро розкаявся. Суд врахував молодий вік підсудного та наявність на його утриманні малолітньої дитини.

Відтак, чоловікові призначили покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням однорічного іспитового строку.

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Теги: сепаратизм, Волинь, суд
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