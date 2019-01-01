Показали волинське село з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО

Сергій Сидорук опублікував фотографії та відео села Мельники, зроблені з дрону.



Краєвиди, відзняті з висоти пташиного польоту, він розмістив на своїй сторінці у Facebook, передає



Мельники – мальовниче поліське село, розташоване на північ від селища міського типу Шацьк на відстані 8 кілометрів.



Місцевими жителями село умовно поділене на чотири осередки, які мають свої народні назви: Котовицьке, Замістя, Попівщина, Олєндри.



Довкола населеного пункту розкинулись Шацькі озера. Мельники розміщені між озерами Пісочне, Кримно, Озерці та Карасинець. Озеро Пісочне, яке розташоване на північний захід від села отримало свою назву через піски, що утворюють гарний берег та чисте без рослинності піщане дно.









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