Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 21 червня
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Світязі, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується дощова погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +18…+20 градусів, удень підніметься до +27…+30. Вітер західний, південно-східний, південно-східний і південний, 1-4 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями - дощ.
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У Луцьку, Світязі, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується дощова погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +18…+20 градусів, удень підніметься до +27…+30. Вітер західний, південно-східний, південно-східний і південний, 1-4 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями - дощ.
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