Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 21 червня





У Луцьку, Світязі, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується дощова погода за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до +18…+20 градусів, удень підніметься до +27…+30. Вітер західний, південно-східний, південно-східний і південний, 1-4 м/с.



До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями - дощ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Світязі, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується дощова погода за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до +18…+20 градусів, удень підніметься до +27…+30. Вітер західний, південно-східний, південно-східний і південний, 1-4 м/с.До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями - дощ.

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