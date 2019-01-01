Плани, проблеми та найбільший хабар: Андрій Крутень дав велике інтерв’ю на посаді керівника патрульної поліції Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 08:09
Новий керівник патрульної поліції Волині Андрій Крутень поспілкувався з журналістами суспільно-політичного ток-шоу Волині «Протилежний погляд» на 12 каналі.
В ході розмови вдалося дізнатися наскільки у Луцьку люди довіряють патрульній поліції та що є пріоритетом для нового начальника управління патрульної поліції у Волинській області Андрія Крутня.
Очільник патрульної поліції зазначає, що перші і основні завдання, які він поставив, коли прийшов на нову посаду, це – доукомплектування патрульної поліції Волинської області. Вона дозволить чітко і якісно виконувати ті завдання, які стоять перед управлінням. І, безумовно, це поліпшення організації діяльності управління, створення комфортних умов для несення служби працівниками поліції для того, щоб вони не задумувалися про певні побутові проблеми. Це дозволить підвищити ефективність службової діяльності працівників.
https://youtu.be/kLOZTsD8am0
Андрій Крутень також розповів про проблеми, перспективи, реформу, нестачу кадрів, легалізацію зброї та про найбільший хабар, який йому пропонували.
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В ході розмови вдалося дізнатися наскільки у Луцьку люди довіряють патрульній поліції та що є пріоритетом для нового начальника управління патрульної поліції у Волинській області Андрія Крутня.
Очільник патрульної поліції зазначає, що перші і основні завдання, які він поставив, коли прийшов на нову посаду, це – доукомплектування патрульної поліції Волинської області. Вона дозволить чітко і якісно виконувати ті завдання, які стоять перед управлінням. І, безумовно, це поліпшення організації діяльності управління, створення комфортних умов для несення служби працівниками поліції для того, щоб вони не задумувалися про певні побутові проблеми. Це дозволить підвищити ефективність службової діяльності працівників.
https://youtu.be/kLOZTsD8am0
Андрій Крутень також розповів про проблеми, перспективи, реформу, нестачу кадрів, легалізацію зброї та про найбільший хабар, який йому пропонували.
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