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Волиняни стали срібними призерами міжнародного футбольного турніру серед військових

Волиняни стали срібними призерами міжнародного футбольного турніру серед військових
Збірна команда Київського військового гарнізону з двома волинянами у складі, зайняла друге місце на Міжнародному турнірі Mitropa-2019, - йдеться у повідомленні на сторінці 14 ОМБР у Facebook.

У турнірі взяли участь збірні команди військовослужбовців столичних гарнізонів зі столиць 8-ми країн, а саме з Праги, Києва, Відня, Будапешта, Любляни, Берліна, Варшави та Братислави.

У складі української команди грали інструктор із фізичної підготовки та спорту 14 ОМБР старший сержант Максим Омельян, та голкіпер – Володимир-Волинський військовий комісар підполковник Руслан Яцій.

Волиняни стали срібними призерами міжнародного футбольного турніру серед військових


Українські військові впевнено обіграли господарів турніру – чехів, а також команди з Угорщини, Словенії, Німеччини, Польщі та Словаччини. З угорцями наша команда зіграли з рахунком 1:0, з двобою зі словенськими футболістами вийшли переможцями з рахунком 3:2, польську команду розгромили з рахунком 7:1, а в німців виграли з рахунком 2:0. Поступилася збірна України лише команді Австрії, яка стала переможцем турніру.

«Вважаю, ми гідно представили на Міжнародних змаганнях Збройні Сили України. Вірю, що в наступному році, виборемо на змаганнях «золото», - сказав волинянин Максим Омельян.

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Теги: футбол, ЗСУ, Волинь, 14 ОМБР
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