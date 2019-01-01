Волиняни стали срібними призерами міжнародного футбольного турніру серед військових

Збірна команда Київського військового гарнізону з двома волинянами у складі, зайняла друге місце на Міжнародному турнірі Mitropa-2019, - йдеться у повідомленні на сторінці 14 ОМБР у Facebook.У турнірі взяли участь збірні команди військовослужбовців столичних гарнізонів зі столиць 8-ми країн, а саме з Праги, Києва, Відня, Будапешта, Любляни, Берліна, Варшави та Братислави.У складі української команди грали інструктор із фізичної підготовки та спорту 14 ОМБР старший сержант, та голкіпер – Володимир-Волинський військовий комісар підполковникУкраїнські військові впевнено обіграли господарів турніру – чехів, а також команди з Угорщини, Словенії, Німеччини, Польщі та Словаччини. З угорцями наша команда зіграли з рахунком 1:0, з двобою зі словенськими футболістами вийшли переможцями з рахунком 3:2, польську команду розгромили з рахунком 7:1, а в німців виграли з рахунком 2:0. Поступилася збірна України лише команді Австрії, яка стала переможцем турніру.«Вважаю, ми гідно представили на Міжнародних змаганнях Збройні Сили України. Вірю, що в наступному році, виборемо на змаганнях «золото», - сказав волинянин Максим Омельян.