Волиняни стали срібними призерами міжнародного футбольного турніру серед військових
Сьогодні, 06:46
Збірна команда Київського військового гарнізону з двома волинянами у складі, зайняла друге місце на Міжнародному турнірі Mitropa-2019, - йдеться у повідомленні на сторінці 14 ОМБР у Facebook.
У турнірі взяли участь збірні команди військовослужбовців столичних гарнізонів зі столиць 8-ми країн, а саме з Праги, Києва, Відня, Будапешта, Любляни, Берліна, Варшави та Братислави.
У складі української команди грали інструктор із фізичної підготовки та спорту 14 ОМБР старший сержант Максим Омельян, та голкіпер – Володимир-Волинський військовий комісар підполковник Руслан Яцій.
Українські військові впевнено обіграли господарів турніру – чехів, а також команди з Угорщини, Словенії, Німеччини, Польщі та Словаччини. З угорцями наша команда зіграли з рахунком 1:0, з двобою зі словенськими футболістами вийшли переможцями з рахунком 3:2, польську команду розгромили з рахунком 7:1, а в німців виграли з рахунком 2:0. Поступилася збірна України лише команді Австрії, яка стала переможцем турніру.
«Вважаю, ми гідно представили на Міжнародних змаганнях Збройні Сили України. Вірю, що в наступному році, виборемо на змаганнях «золото», - сказав волинянин Максим Омельян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У турнірі взяли участь збірні команди військовослужбовців столичних гарнізонів зі столиць 8-ми країн, а саме з Праги, Києва, Відня, Будапешта, Любляни, Берліна, Варшави та Братислави.
У складі української команди грали інструктор із фізичної підготовки та спорту 14 ОМБР старший сержант Максим Омельян, та голкіпер – Володимир-Волинський військовий комісар підполковник Руслан Яцій.
Українські військові впевнено обіграли господарів турніру – чехів, а також команди з Угорщини, Словенії, Німеччини, Польщі та Словаччини. З угорцями наша команда зіграли з рахунком 1:0, з двобою зі словенськими футболістами вийшли переможцями з рахунком 3:2, польську команду розгромили з рахунком 7:1, а в німців виграли з рахунком 2:0. Поступилася збірна України лише команді Австрії, яка стала переможцем турніру.
«Вважаю, ми гідно представили на Міжнародних змаганнях Збройні Сили України. Вірю, що в наступному році, виборемо на змаганнях «золото», - сказав волинянин Максим Омельян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волиняни стали срібними призерами міжнародного футбольного турніру серед військових
Сьогодні, 06:46
Внаслідок протестів у Грузії постраждали більше півсотні людей
Сьогодні, 05:34
Повідомили, коли запустять нову версію Приват24
Сьогодні, 04:26
Ректор КНУ звільнив Портнова на вимогу студентів
Сьогодні, 03:17
ЄС продовжив економічні санкції проти Росії
Сьогодні, 02:23