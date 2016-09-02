вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

ЄС продовжив економічні санкції проти Росії

ЄС продовжив економічні санкції проти Росії
Лідери країн - членів Європейського Союзу вирішили ще на півроку продовжити чинність економічних санкцій, пов'язаних з банківським, фінансовим та енергетичним секторами Росії. Про це повідомляє УНІАН.

"Лідери ЄС тільки що погодилися продовжити економічні санкції проти Росії на наступні шість місяців", - йдеться у повідомленні на офіційному акаунті Ради ЄС у Twitter.

Як повідомив у Twitter речник президента Європейської Ради Дональда Туска Пребен Ааманн, рішення про продовження санкцій ухвалено одностайно через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод.

Нагадаємо, у 2014 році ЄС запровадив проти РФ економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку.

Востаннє Європейська Рада у грудні 2018 року продовжила економічні санкції, пов'язані з банківським, фінансовим та енергетичним секторами РФ, через невиконання Мінських угод. Термін дії цих санкцій спливає 31 липня 2019 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: санкції, Росія, ЄС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЄС продовжив економічні санкції проти Росії
Сьогодні, 02:23
На Волині відбудеться православний молодіжний фестиваль
Сьогодні, 01:15
21 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський відмінив шкільну форму
20 червень, 23:38
Волинянка побореться за нагороди Європейських ігор
20 червень, 23:19
Схожі новини
У ЄС хочуть продовжити санкції проти 146 осіб і 37 компаній з Росії У ЄС хочуть продовжити санкції проти 146 осіб і 37 компаній з Росії
02 вересень, 2016, 09:34
У Раді ЄС розповіли, коли розглянуть продовження санкцій проти Росії У Раді ЄС розповіли, коли розглянуть продовження санкцій проти Росії
20 червень, 2016, 23:30
Європейський Союз продовжує санкції проти Росії Європейський Союз продовжує санкції проти Росії
02 вересень, 2015, 01:00
16 лютого ЄС введе нові санкції щодо Росії 16 лютого ЄС введе нові санкції щодо Росії
16 лютий, 2015, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Реабілітаційні центри у Луцьку обшукали через заяви колишніх пацієнтів про нелюдське ставлення
20 червень, 11:21
 1
ЄС продовжив економічні санкції проти Росії
Сьогодні, 02:23
 0
На Волині відбудеться православний молодіжний фестиваль
Сьогодні, 01:15
 0
Загадкова смерть Тимчука: основна версія слідства – самогубство
Сьогодні, 00:28
 0
21 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿