ЄС продовжив економічні санкції проти Росії

Лідери країн - членів Європейського Союзу вирішили ще на півроку продовжити чинність економічних санкцій, пов'язаних з банківським, фінансовим та енергетичним секторами Росії. Про це повідомляє УНІАН."Лідери ЄС тільки що погодилися продовжити економічні санкції проти Росії на наступні шість місяців", - йдеться у повідомленні на офіційному акаунті Ради ЄС у Twitter.Як повідомив у Twitter речник президента Європейської Ради Дональда Туска Пребен Ааманн, рішення про продовження санкцій ухвалено одностайно через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод.Нагадаємо, у 2014 році ЄС запровадив проти РФ економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку.Востаннє Європейська Рада у грудні 2018 року продовжила економічні санкції, пов'язані з банківським, фінансовим та енергетичним секторами РФ, через невиконання Мінських угод. Термін дії цих санкцій спливає 31 липня 2019 року.