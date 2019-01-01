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Лучани вшанували пам’ять жертв війни. ФОТО

Лучани вшанували пам’ять жертв війни. ФОТО
Щороку, 22 червня, українці вшановують світлу пам’ять мільйонів земляків, життя яких обірвала Друга світова війна.

Відтак сьогодні, з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, на меморіальному комплексі «Вічна Слава» відбулась панахида та покладання квітів до пам’ятного знаку «Поранений солдат», - йдеться на сайті Луцької міської ради.

На захід завітали працівники виконавчих органів Луцької міської ради, духовенство та небайдужі лучани.

Захід розпочався із хвилини мовчання. Опісля панахиди присутні поклали квіти до пам’ятного знаку «Поранений солдат», прихиливши голову із пошаною до загиблих.
Лучани вшанували пам’ять жертв війни. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв війни. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв війни. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв війни. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв війни. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв війни. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв війни. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв війни. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв війни. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв війни. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв війни. ФОТО

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Теги: вшанування, Луцьк
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