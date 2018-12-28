На вулиці Луцька вночі затримали чоловіка, який ошукав неповнолітнього
Сьогодні, 14:41
У Луцьку серед ночі затримали чоловіка, який шахрайським способом заволодів чужим мобільним.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Інформують, що у ніч на 21 червня луцькі патрульні прибули на виклик про грабіж по вулиці Львівській.
17-річний мешканець Горохівщини повідомив, що невідома особа відібрала в нього шляхом обману мобільний телефон поблизу ресторану та направилась в бік Гіркої Полонки.
Обстежуючи прилеглі території та автозаправки, екіпаж виявив особу, яка підходила по орієнтуванню. Поліцейські помітили, як та викинула телефон.
Чоловіка затримали для встановлення особи і проведення подальших слідчих дій.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Інформують, що у ніч на 21 червня луцькі патрульні прибули на виклик про грабіж по вулиці Львівській.
17-річний мешканець Горохівщини повідомив, що невідома особа відібрала в нього шляхом обману мобільний телефон поблизу ресторану та направилась в бік Гіркої Полонки.
Обстежуючи прилеглі території та автозаправки, екіпаж виявив особу, яка підходила по орієнтуванню. Поліцейські помітили, як та викинула телефон.
Чоловіка затримали для встановлення особи і проведення подальших слідчих дій.
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