вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На вулиці Луцька вночі затримали чоловіка, який ошукав неповнолітнього

На вулиці Луцька вночі затримали чоловіка, який ошукав неповнолітнього
У Луцьку серед ночі затримали чоловіка, який шахрайським способом заволодів чужим мобільним.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Інформують, що у ніч на 21 червня луцькі патрульні прибули на виклик про грабіж по вулиці Львівській.

17-річний мешканець Горохівщини повідомив, що невідома особа відібрала в нього шляхом обману мобільний телефон поблизу ресторану та направилась в бік Гіркої Полонки.

Обстежуючи прилеглі території та автозаправки, екіпаж виявив особу, яка підходила по орієнтуванню. Поліцейські помітили, як та викинула телефон.

Чоловіка затримали для встановлення особи і проведення подальших слідчих дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахрай, Луцьк, затримання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нардепами від проросійської «Опозиційної платформи – За життя» хочуть стати четверо волинян
Сьогодні, 15:20
Які курорти найбільше полюбляють волиняни. ВІДЕО
Сьогодні, 15:04
На вулиці Луцька вночі затримали чоловіка, який ошукав неповнолітнього
Сьогодні, 14:41
На Одещині прощаються із вбитою 11-річною Дариною Лук’яненко. ФОТО
Сьогодні, 14:36
У Луцьку в районі ЛПЗ негода наробила шкоди
Сьогодні, 14:15
Схожі новини
У Луцьку спіймали шахрая У Луцьку спіймали шахрая
19 квітень, 12:35
У Луцьку просять впізнати шахрая, який пограбував жінку на інвалідному візку. ФОТО У Луцьку просять впізнати шахрая, який пограбував жінку на інвалідному візку. ФОТО
11 лютий, 15:18
У Луцьку шахрай видурив у пенсіонерки 10 тисяч гривень У Луцьку шахрай видурив у пенсіонерки 10 тисяч гривень
05 лютий, 11:03
Шахраї обдурили двох волинян на 7 тисяч гривень Шахраї обдурили двох волинян на 7 тисяч гривень
28 грудень, 2018, 11:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Реабілітаційні центри у Луцьку обшукали через заяви колишніх пацієнтів про нелюдське ставлення
20 червень, 11:21
 1
Поліція розшукує чоловіка, який зник дорогою зі Старого ринку у Луцьку
Сьогодні, 15:51
 0
На Гряді двоє молодиків вкрали купальник та рушники. ФОТО
Сьогодні, 15:27
 0
Нардепами від проросійської «Опозиційної платформи – За життя» хочуть стати четверо волинян
Сьогодні, 15:20
 0
Які курорти найбільше полюбляють волиняни. ВІДЕО
Сьогодні, 15:04
 0
Медіа
відео
1/8
﻿