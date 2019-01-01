У Луцьку просять заборонити продаж «породистих» собак без документів





Відповідну Марія Собчук сьогодні, 21 червня.



Авторка звернення запевняє, що такі продажі збільшують проблему безпритульних собак.



«Людина купує ніби породисту собаку, а коли виростає щось не те – викидає на вулицю. Всі ми бачимо, що КП «Ласка» переповнена безпритульними. Та й на вулицях їх не мало» , - зауважує авторка петиції.



Більше того, жінка переконує, що такі продажі порушують законодавство. Адже згідно з частиною 2 статті 13 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» «продавець тварини зобов'язаний забезпечити покупця достовірною інформацією про вид, породу, стан здоров'я та інші якості тварини, а також про умови її утримання».



«Достовірну інформацію про породу можна взяти лише з метрики чи родоводу, які видаються кінологічною організацією. У всіх інших випадках це фенотипні собаки або ж метиси, але аж ніяк не породисті», - резюмує Марія Собчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У міської влади Луцька просять заборонити на території міста (в тому числі й через мережу інтернет, соцмережі) продаж породистих собак, породність яких не підтверджена відповідними документами (метрикою/родоводом).Відповідну петицію зареєструваласьогодні, 21 червня.Авторка звернення запевняє, що такі продажі збільшують проблему безпритульних собак.«Людина купує ніби породисту собаку, а коли виростає щось не те – викидає на вулицю. Всі ми бачимо, що КП «Ласка» переповнена безпритульними. Та й на вулицях їх не мало» , - зауважує авторка петиції.Більше того, жінка переконує, що такі продажі порушують законодавство. Адже згідно з частиною 2 статті 13 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» «продавець тварини зобов'язаний забезпечити покупця достовірною інформацією про вид, породу, стан здоров'я та інші якості тварини, а також про умови її утримання».«Достовірну інформацію про породу можна взяти лише з метрики чи родоводу, які видаються кінологічною організацією. У всіх інших випадках це фенотипні собаки або ж метиси, але аж ніяк не породисті», - резюмує Марія Собчук.

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