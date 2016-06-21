Президент Зеленський запропонував 5 кандидатів на посади голів ОДА
Сьогодні, 05:52
Президент України Володимир Зеленський подав у Кабмін кандидатури на посади голів обласних адміністрацій у п’яти областях,- повідомляє УНН, посилаючись на власні джерела.
Так, у Херсонській області посаду губернатора може обійняти колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв.
Гусєва пов’язують і з Валерієм Хорошковським, від партії якого “Команда Озимого покоління” Гусєв балотувався в Раду в 2002 році, і з Владиславом Каськівим, під керівництвом якого в 2011-2014 роках він працював у Державному агентстві з інвестицій та управління національними проектами (Держінвестпроект).
У Київській області Володимир Зеленський пропонує призначити Михайла Бно-Айріяна, який працює на посаді заступника директора з комунікацій та міжнародного співробітництва в компанії “Укренерго”. Він працював також у Міністерстві енергетики, а у 2016 році брав участь у конкурсі на посаду голови Житомирської ОДА.
Закарпатську область має очолити Ігор Бондаренко — бізнесмен Мукачева, власник кондитерських.
На посаду очільника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Президент запропонував Павла Кириленка - прокурор, працює у військовій прокуратурі.
Луганську обласну військово-цивільну адміністрацію має очолити Віталій Комарницький, ректор Луганського державного університету внутрішніх справ
Нагадаємо, під час засідання уряду 19 червня премєр Володимир Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів отримав від Адміністрації президента пропозиції щодо призначення п’яти губернаторів. Кандидатури мають бути розглянуті наступного тижня.
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Так, у Херсонській області посаду губернатора може обійняти колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв.
Гусєва пов’язують і з Валерієм Хорошковським, від партії якого “Команда Озимого покоління” Гусєв балотувався в Раду в 2002 році, і з Владиславом Каськівим, під керівництвом якого в 2011-2014 роках він працював у Державному агентстві з інвестицій та управління національними проектами (Держінвестпроект).
У Київській області Володимир Зеленський пропонує призначити Михайла Бно-Айріяна, який працює на посаді заступника директора з комунікацій та міжнародного співробітництва в компанії “Укренерго”. Він працював також у Міністерстві енергетики, а у 2016 році брав участь у конкурсі на посаду голови Житомирської ОДА.
Закарпатську область має очолити Ігор Бондаренко — бізнесмен Мукачева, власник кондитерських.
На посаду очільника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Президент запропонував Павла Кириленка - прокурор, працює у військовій прокуратурі.
Луганську обласну військово-цивільну адміністрацію має очолити Віталій Комарницький, ректор Луганського державного університету внутрішніх справ
Нагадаємо, під час засідання уряду 19 червня премєр Володимир Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів отримав від Адміністрації президента пропозиції щодо призначення п’яти губернаторів. Кандидатури мають бути розглянуті наступного тижня.
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