На волинській трасі невідомі вкрали опори дорожніх знаків





Про це повідомив в.о. старости Римачівського старостинського округу Богдан Зосимчук на своїй сторінці у Facebook, - пише

«Картина маслом... Буря зірвала знак на дорозі обласного значення Римачі-Бережці-Приріччя. Пошкодила кріплення. Поремонтував. Приходжу встановити - на місці труби яма. Вчора ще була. "Хазяї", бляха-муха, не сплять. Знак "діти", і так по тій трасі ганяють, труба тоненька на стовпця не підійде. Викопали з бетоном. На холєру? Не дай Бог аварія, невже совість не мучитиме?», - пише чоловік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомльському райні на дорозі державного значення Римачі-Приріччя невідомі викопали та вкрали опорний стовпець для дорожнього знаку.Про це повідомив в.о. старости Римачівського старостинського округуна своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Любомль.

«Картина маслом... Буря зірвала знак на дорозі обласного значення Римачі-Бережці-Приріччя. Пошкодила кріплення. Поремонтував. Приходжу встановити - на місці труби яма. Вчора ще була. "Хазяї", бляха-муха, не сплять. Знак "діти", і так по тій трасі ганяють, труба тоненька на стовпця не підійде. Викопали з бетоном. На холєру? Не дай Бог аварія, невже совість не мучитиме?», - пише чоловік.

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