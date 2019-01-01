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На волинській трасі невідомі вкрали опори дорожніх знаків

На волинській трасі невідомі вкрали опори дорожніх знаків
У Любомльському райні на дорозі державного значення Римачі-Приріччя невідомі викопали та вкрали опорний стовпець для дорожнього знаку.

Про це повідомив в.о. старости Римачівського старостинського округу Богдан Зосимчук на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Любомль.

«Картина маслом... Буря зірвала знак на дорозі обласного значення Римачі-Бережці-Приріччя. Пошкодила кріплення. Поремонтував. Приходжу встановити - на місці труби яма. Вчора ще була. "Хазяї", бляха-муха, не сплять. Знак "діти", і так по тій трасі ганяють, труба тоненька на стовпця не підійде. Викопали з бетоном. На холєру? Не дай Бог аварія, невже совість не мучитиме?», - пише чоловік.

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Теги: траса, знаки, стопв
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