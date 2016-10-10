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В Україні через аномальну спеку можливе тимчасове відключення електроенергії

В Україні через аномальну спеку можливе тимчасове відключення електроенергії
Національна компанія "Укренерго" повідомила, що через спеку в Україні можливе виникнення надзвичайної ситуації в енергосистемі, що може призвести до відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

В "Укренерго" розповіли, що за останні два тижні в Україні було зафіксовано рекордні показники температури повітря, при цьому пік потужності споживання становив 17935 МВт.

Також вони повідомили, що в енергосистемі України відсутні нормативні резерви потужності на енергоблоках. В даний час 7 блоків ТЕС перебувають поза резервом через відсутність вугілля. Лише за 10 днів спеки запас вугілля на ТЕС зменшився майже на 10%.

"Ситуація ускладнюється виведенням в аварійний ремонт ще 8 блоків ТЕС", - відмітили в "Укренерго".

Вони наголосили, що при подальшому підвищенні температури та при виведенні блоків ТЕС в аварійний ремонт може скластись надзвичайна ситуація.

"Це значить, що в Укренерго не залишиться інструментів для забезпечення покриття максимальних навантажень в енергосистемі. У таких випадках Укренерго може застосовувати графіки аварійного вимкнення для забезпечення цілісності енергосистеми", - розповіли в компанії.

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Теги: відключення, електроенергія, спека
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