В Україні через аномальну спеку можливе тимчасове відключення електроенергії
Сьогодні, 16:20
Національна компанія "Укренерго" повідомила, що через спеку в Україні можливе виникнення надзвичайної ситуації в енергосистемі, що може призвести до відключень електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
В "Укренерго" розповіли, що за останні два тижні в Україні було зафіксовано рекордні показники температури повітря, при цьому пік потужності споживання становив 17935 МВт.
Також вони повідомили, що в енергосистемі України відсутні нормативні резерви потужності на енергоблоках. В даний час 7 блоків ТЕС перебувають поза резервом через відсутність вугілля. Лише за 10 днів спеки запас вугілля на ТЕС зменшився майже на 10%.
"Ситуація ускладнюється виведенням в аварійний ремонт ще 8 блоків ТЕС", - відмітили в "Укренерго".
Вони наголосили, що при подальшому підвищенні температури та при виведенні блоків ТЕС в аварійний ремонт може скластись надзвичайна ситуація.
"Це значить, що в Укренерго не залишиться інструментів для забезпечення покриття максимальних навантажень в енергосистемі. У таких випадках Укренерго може застосовувати графіки аварійного вимкнення для забезпечення цілісності енергосистеми", - розповіли в компанії.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
В "Укренерго" розповіли, що за останні два тижні в Україні було зафіксовано рекордні показники температури повітря, при цьому пік потужності споживання становив 17935 МВт.
Також вони повідомили, що в енергосистемі України відсутні нормативні резерви потужності на енергоблоках. В даний час 7 блоків ТЕС перебувають поза резервом через відсутність вугілля. Лише за 10 днів спеки запас вугілля на ТЕС зменшився майже на 10%.
"Ситуація ускладнюється виведенням в аварійний ремонт ще 8 блоків ТЕС", - відмітили в "Укренерго".
Вони наголосили, що при подальшому підвищенні температури та при виведенні блоків ТЕС в аварійний ремонт може скластись надзвичайна ситуація.
"Це значить, що в Укренерго не залишиться інструментів для забезпечення покриття максимальних навантажень в енергосистемі. У таких випадках Укренерго може застосовувати графіки аварійного вимкнення для забезпечення цілісності енергосистеми", - розповіли в компанії.
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