У Луцьку таксі врізалося в легковик
Сьогодні, 16:23
У Луцьку на Київському майдані таксі в'їхало в легковий автомобіль.
Дорожньо-транспортна пригода сталася в обідню пору 23 червня, пише Конкурент.
Зі слів очевидців, водій таксі не встиг зреагувати на червоне світло світлофора, у результаті чого в'їхав в автомобіль попереду.
У ДТП ніхто не постраждав. Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дорожньо-транспортна пригода сталася в обідню пору 23 червня, пише Конкурент.
Зі слів очевидців, водій таксі не встиг зреагувати на червоне світло світлофора, у результаті чого в'їхав в автомобіль попереду.
У ДТП ніхто не постраждав. Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку таксі врізалося в легковик
Сьогодні, 16:23
На Полтавщині впав і згорів літак
Сьогодні, 16:05
У Луцьку вшанували розстріляних в'язнів тюрми. ФОТО
Сьогодні, 15:55
У Луцьку просять розібратися з п'яним збіговиськом у сквері
Сьогодні, 15:47