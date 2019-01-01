У Луцьку таксі врізалося в легковик





Дорожньо-транспортна пригода сталася в обідню пору 23 червня, пише



Зі слів очевидців, водій таксі не встиг зреагувати на червоне світло світлофора, у результаті чого в'їхав в автомобіль попереду.



У ДТП ніхто не постраждав. Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Київському майдані таксі в'їхало в легковий автомобіль.Дорожньо-транспортна пригода сталася в обідню пору 23 червня, пише Конкурент Зі слів очевидців, водій таксі не встиг зреагувати на червоне світло світлофора, у результаті чого в'їхав в автомобіль попереду.У ДТП ніхто не постраждав. Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.

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