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У Луцьку таксі врізалося в легковик

У Луцьку таксі врізалося в легковик
У Луцьку на Київському майдані таксі в'їхало в легковий автомобіль.

Дорожньо-транспортна пригода сталася в обідню пору 23 червня, пише Конкурент.

Зі слів очевидців, водій таксі не встиг зреагувати на червоне світло світлофора, у результаті чого в'їхав в автомобіль попереду.

У ДТП ніхто не постраждав. Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.
У Луцьку таксі врізалося в легковик

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Теги: аварія, Луцьк
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