«Справи у закладі погіршуються з кожним днем», – колишня директорка «Проліску»

Валентина Касарда хоче повернутися на посаду директора.



Також жінка вважає неправомірним рішення сесії Волинської обласної ради про створення ревізійної комісії, відтак добивається його скасування, - інформує



Попередні позови суд не підтримав, однак, за словами адвокатки, з’явилася нова зачіпка.



Дане клопотання суд задовольнив. Тож тепер, сподіваються позивачі, справа зрушить з “мертвого місця”.



Депутат облради, який виступає свідком у деяких справах щодо Проліску, каже, що з вирішенням судових тяганин навмисно зволікають. На його переконання, відповідач прагне уникнути відповідальності.



Допоки судові тяганини тривають, екс очільниця санаторію матері та дитини “Пролісок” каже, що справи у закладі погіршуються з кожним днем.



Валентина Касарда переконана, якщо розгляд справ не пришвидшиться – санаторій втратить свою популярність і оздоровлювати буде нікого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Конфлікт довкола санаторію матері та дитини “Пролісок” не вщухає вже більше року. Колишня очільниця закладухоче повернутися на посаду директора.Також жінка вважає неправомірним рішення сесії Волинської обласної ради про створення ревізійної комісії, відтак добивається його скасування, - інформує 12 канал Попередні позови суд не підтримав, однак, за словами адвокатки, з’явилася нова зачіпка.Дане клопотання суд задовольнив. Тож тепер, сподіваються позивачі, справа зрушить з “мертвого місця”.Депутат облради, який виступає свідком у деяких справах щодо Проліску, каже, що з вирішенням судових тяганин навмисно зволікають. На його переконання, відповідач прагне уникнути відповідальності.Допоки судові тяганини тривають, екс очільниця санаторію матері та дитини “Пролісок” каже, що справи у закладі погіршуються з кожним днем.Валентина Касарда переконана, якщо розгляд справ не пришвидшиться – санаторій втратить свою популярність і оздоровлювати буде нікого.

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