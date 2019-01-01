Голова Володимир-Волинської райради планує йти з посади

Роман Гук збирається у відставку.



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Намір скласти повноваження голови районної ради Роман Гук озвучив під час засідання однієї із постійних депутатських комісій. Самі повноваження він планує скласти на найближчій сесії райради.



Роман Гук є представником партії “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”.



Нагадаємо, що Володимир-Волинський район один із перших в області завершив децентралізацію і всі сільські ради увійшли до ОТГ, тож керувати в районі, практично, нічим.

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