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Голова Володимир-Волинської райради планує йти з посади

Голова Володимир-Волинської райради планує йти з посади
Голова Голова Володимир-Волинської райрадии Роман Гук збирається у відставку.

Про це інформує «ВолиньUA».

Намір скласти повноваження голови районної ради Роман Гук озвучив під час засідання однієї із постійних депутатських комісій. Самі повноваження він планує скласти на найближчій сесії райради.

Роман Гук є представником партії “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”.

Нагадаємо, що Володимир-Волинський район один із перших в області завершив децентралізацію і всі сільські ради увійшли до ОТГ, тож керувати в районі, практично, нічим.

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Теги: Володимир-Волинська райрада, посада
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