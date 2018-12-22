вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Устилузі» затримали водія «Волинянки» з підробленими документами

На «Устилузі» затримали водія «Волинянки» з підробленими документами
Волинські прикордонники затримали мешканця Рівненщини, який керував автомобілем ЛУАЗ. Як виявилось, документи на автомобіль були підроблені.

Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає Район.Володимир-Волинський.

23 червня об 11:00 прикордонники затримали мешканця Рівненської області, який керував автомобілем ЛУАЗ.

Під час перевірки документів встановили, що номер кузова не співпадає з реєстраційними документами транспортного засобу.

Триває перевірка.

Головне фото – ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Устилуг, митниця, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві дитина розбилась на смерть, випавши із балкону багатоповерхівки
Сьогодні, 13:50
ЦВК зареєструвала ще 6 кандидатів у нардепи з Волині
Сьогодні, 13:30
На «Устилузі» затримали водія «Волинянки» з підробленими документами
Сьогодні, 13:19
Порушників із паркування у Луцьку відтепер штрафуватимуть і дівчата
Сьогодні, 13:06
У Києві прихильник «русского мира» розтрощив меморіальну плиту Героєві Небесної Сотні
Сьогодні, 13:03
Схожі новини
Рух через «Устилуг» може бути ускладнений, – волинські митники Рух через «Устилуг» може бути ускладнений, – волинські митники
10 травень, 10:36
На «Устилузі» у волинянина вилучили автодвірники та шкарпетки На «Устилузі» у волинянина вилучили автодвірники та шкарпетки
30 січень, 11:10
Повідомили актуальну інформацію щодо черг на кордоні Волині з Польщею Повідомили актуальну інформацію щодо черг на кордоні Волині з Польщею
22 грудень, 2018, 17:02
На «Устилузі» затримали понад тонну незадекларованих меблів. ФОТО На «Устилузі» затримали понад тонну незадекларованих меблів. ФОТО
23 листопад, 2018, 09:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві дитина розбилась на смерть, випавши із балкону багатоповерхівки
Сьогодні, 13:50
 0
ЦВК зареєструвала ще 6 кандидатів у нардепи з Волині
Сьогодні, 13:30
 0
На «Устилузі» затримали водія «Волинянки» з підробленими документами
Сьогодні, 13:19
 0
Порушників із паркування у Луцьку відтепер штрафуватимуть і дівчата
Сьогодні, 13:06
 0
У Києві прихильник «русского мира» розтрощив меморіальну плиту Героєві Небесної Сотні
Сьогодні, 13:03
 0
Медіа
відео
1/8
﻿