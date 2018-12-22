На «Устилузі» затримали водія «Волинянки» з підробленими документами
Сьогодні, 13:19
Волинські прикордонники затримали мешканця Рівненщини, який керував автомобілем ЛУАЗ. Як виявилось, документи на автомобіль були підроблені.
Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає Район.Володимир-Волинський.
23 червня об 11:00 прикордонники затримали мешканця Рівненської області, який керував автомобілем ЛУАЗ.
Під час перевірки документів встановили, що номер кузова не співпадає з реєстраційними документами транспортного засобу.
Триває перевірка.
Головне фото – ілюстративне
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Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає Район.Володимир-Волинський.
23 червня об 11:00 прикордонники затримали мешканця Рівненської області, який керував автомобілем ЛУАЗ.
Під час перевірки документів встановили, що номер кузова не співпадає з реєстраційними документами транспортного засобу.
Триває перевірка.
Головне фото – ілюстративне
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