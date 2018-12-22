На «Устилузі» затримали водія «Волинянки» з підробленими документами





Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає



23 червня об 11:00 прикордонники затримали мешканця Рівненської області, який керував автомобілем ЛУАЗ.



Під час перевірки документів встановили, що номер кузова не співпадає з реєстраційними документами транспортного засобу.



Триває перевірка.



Головне фото – ілюстративне

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