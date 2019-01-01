У селі на Волині відсвяткували 100-річчя храму. ФОТО





Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ.



Під час богослужіння єпископ Нафанаїл нагородив настоятеля Свято-Троїцького храму, священника Володимира Сергійчука золотим наперсним хрестом.



Наприкінці літургії керуючий Волинською єпархією привітав усіх присутніх з 100-літнім ювілеєм Свято-Троїцького храму, подарувавши Євангеліє та ікону святителя Миколая Сербського.



По завершенні богослужіння, єпископ Нафанаїл разом зі священниками провели заупокійну молитву біля місцевого меморіалу за загиблих у Другій світовій війні.







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