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У селі на Волині відсвяткували 100-річчя храму. ФОТО

У селі на Волині відсвяткували 100-річчя храму. ФОТО
У селі Матейки Маневицького району ювілею відсвяткували 100-літній ювілей Свято-Троїцького храму.

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ.

Під час богослужіння єпископ Нафанаїл нагородив настоятеля Свято-Троїцького храму, священника Володимира Сергійчука золотим наперсним хрестом.

Наприкінці літургії керуючий Волинською єпархією привітав усіх присутніх з 100-літнім ювілеєм Свято-Троїцького храму, подарувавши Євангеліє та ікону святителя Миколая Сербського.

По завершенні богослужіння, єпископ Нафанаїл разом зі священниками провели заупокійну молитву біля місцевого меморіалу за загиблих у Другій світовій війні.

У селі на Волині відсвяткували 100-річчя храму. ФОТО
У селі на Волині відсвяткували 100-річчя храму. ФОТО
У селі на Волині відсвяткували 100-річчя храму. ФОТО
У селі на Волині відсвяткували 100-річчя храму. ФОТО
У селі на Волині відсвяткували 100-річчя храму. ФОТО
У селі на Волині відсвяткували 100-річчя храму. ФОТО
У селі на Волині відсвяткували 100-річчя храму. ФОТО
У селі на Волині відсвяткували 100-річчя храму. ФОТО
У селі на Волині відсвяткували 100-річчя храму. ФОТО
У селі на Волині відсвяткували 100-річчя храму. ФОТО
У селі на Волині відсвяткували 100-річчя храму. ФОТО
У селі на Волині відсвяткували 100-річчя храму. ФОТО
У селі на Волині відсвяткували 100-річчя храму. ФОТО
У селі на Волині відсвяткували 100-річчя храму. ФОТО
У селі на Волині відсвяткували 100-річчя храму. ФОТО


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Теги: храм
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