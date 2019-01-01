У Telegram – оновлення





Після оновлення в месенджері Telegram з’явилась можливість створювати геочати з користувачами, що перебувають поблизу — від 100 метрів до 12 кілометрів, - пише



Тепер користувачі можуть створити чати із сусідами по будинку або району, використовуючи лише геолокацію без будь-яких інших даних про людину, зокрема телефонного номеру.



Для створення геочату потрібно вказати його тематику і радіус геолокації: для початку бесіди потрібно зайти в розділ «Контакти» і обрати функцію «Знайти людей неподалік».



Функція доступна для пристроїв з операційними системами iOS і Android, мінімальний радіус геолокації — 100 метрів, максимальний — 12 кілометрів. Кількість учасників чату не обмежена.



Раніше Telegram дозволив видаляти будь-які повідомлення у листуванні.



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