Пенсіонерам з великим стажем підвищать пенсії
Сьогодні, 08:28
Кабінет міністрів підвищить пенсії пенсіонерам із великим стажем, але невеликими заробітними платами на постійній основі.
Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає ТСН.
"Уряд відновлює справедливість щодо пенсіонерів, які мають великий стаж і невеликі виплати через малі заробітні плати. Ми пообіцяли напрацювати потрібні рішення і вели цю роботу ще від січня 2018 року. Ми знайшли потрібні механізми", - написав він.
За словами Гройсмана, завдяки можливостям економіки та загальному економічному зростанню, в уряді фіналізували рішення, які дадуть змогу збільшити виплати пенсіонерам із великим стажем, але невеликими зарплатами на постійній основі від 1 липня.
"На найближчому засіданні уряду ми завершимо всі процедурні моменти. Жінки, які мають стаж понад 30 років, і чоловіки зі стажем понад 35 років від 1 липня отримають підвищення. Пенсії становитимуть не менше 2 тис. грн. Це буде черговий етап перерахунку, і далі збільшення відбуватиметься в автоматичному режимі", - додав він.
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Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає ТСН.
"Уряд відновлює справедливість щодо пенсіонерів, які мають великий стаж і невеликі виплати через малі заробітні плати. Ми пообіцяли напрацювати потрібні рішення і вели цю роботу ще від січня 2018 року. Ми знайшли потрібні механізми", - написав він.
За словами Гройсмана, завдяки можливостям економіки та загальному економічному зростанню, в уряді фіналізували рішення, які дадуть змогу збільшити виплати пенсіонерам із великим стажем, але невеликими зарплатами на постійній основі від 1 липня.
"На найближчому засіданні уряду ми завершимо всі процедурні моменти. Жінки, які мають стаж понад 30 років, і чоловіки зі стажем понад 35 років від 1 липня отримають підвищення. Пенсії становитимуть не менше 2 тис. грн. Це буде черговий етап перерахунку, і далі збільшення відбуватиметься в автоматичному режимі", - додав він.
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