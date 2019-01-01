У «Супернові» стартував продаж та бронювання квартир у «великому» будинку*





Про це пише



Перші десять двокімнатних квартир продають за акційною ціною: 15 000 гривень за квадрат.



Що таке «великий» будинок?



У «Суперновій» заплановано 8 будинків, проте лише один із них – на кілька під’їздів.



У «великому» будинку буде шість під’їздів, на кожному поверсі – по 5 квартир. Тож загалом це – 250 нових квартир.



«Великий» будинок унікальний не лише формою. Тут вперше у «Суперновій» з’являться трикімнатні квартири.



«Найпопулярнішими на ринку нерухомості є двокімнатні квартири, і в перших будинках ми зосередили увагу саме на них. Тим більше, що свої двокімнатні ми спроектували досить великими, такою ж площею, як типові радянські трикімнатні. Але люди, які звертаються, щоб купити квартиру в «Суперновій», часто запитують і про три кімнати, тому ми врахували клієнтський запит і в новому будинку передбачили таку можливість», – розповів директор «Інвестора» Андрій Разумовський.



Крім того, на першому поверсі цього будинку будуть розміщені комерційні приміщення, продаж яких теж розпочався.







«Коли проектуємо будинок, думаємо не про те, скільки заробимо з квадратного метра, а про те, чи буде тут комфортно людям», –



Які квартири?



У «великому» будинку заплановані квартири наступними розмірами:

однокімнатні: 40,98 м2; 41,62 м2; 44,19 м2; 45,64 м2

двокімнатні: 62,72 м2; 63,87 м2; 68,83 м2

трикімнатні: 76,13 м2; 76,13 м2; 82,05 м2







В усіх квартирах «Супернової» – стіни із чистовою стяжкою та штукатуркою, автономне опалення (двоконтурні газові котли), «тепла» підлога на кухні та в ванній кімнаті, якісні вікна і вхідні двері.



Скільки коштують?



Із стартом продажів діє спецпропозиція для найактивніших: лише перші 10 квартир – за ціною 15 000 гривень за квадрат. Така акція поширюється на двокімнатні квартири площею 62,72 квадратів і діє лише за умови повної оплати.



Решту квартир (окрім десяти акційних) мають ціну – від 16 000 гривень за квадрат.



Можливі різні варіанти відтермінування залежно від того, у якій секції розташована квартира (за ціною квадратного метра від 16 000 гривень):



1-2 секції – на 24 місяці;

3-4 секції – на 36 місяців;

5-6 секції – 48 місцяів.



При цьому перший внесок – 30%.



Для тих, хто відразу платить більшу суму – від 50% і до 100% – діють знижки.



Дізнатися, як вигідно купити квартиру у «Суперновій» в розстрочку – за



Що ще цікавого у «Суперновій»?



На першому поверсі «великого» будинку будуть розташовані заклади, які зможуть повноцінно забезпечити усіх мешканців різними послугами.



Напередодні «Інвестор» провів опитування серед власників квартир про те, що саме потрібно їм для комфортного життя. Орієнтуючись на потреби мешканців, визначили перелік необхідних закладів, які згодом відкриють: продовольчий магазин, кафе, перукарня, спортзал, хімчистка, відділення банку та «Нової пошти». Загалом тут буде розташовано до двох десятків закладів.



Крім того, перед «великим» будинком буде красива алея із зонами відпочинку та фонтанами.



Також на території «Супернової» – сучасний дитячий майданчик, а поруч – ботанічний сад.







Будувати «Супернову» почали рівно три роки тому: у червні 2016 року. Чотири будинки уже зведені, п’ятий – будується. На черзі – «великий» будинок на шість під’їздів.



Нещодавно зняли відео неймовірного світанку над будівельним майданчиком «Супернової»







За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:

Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в; вул. Цегельна, 28



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У житловому комплексі «Супернова» , який в районі вулиць Львівської та Потебні у Луцьку зводить Будівельна компанія «Інвестор» , стартував продаж та попереднє бронювання квартир в унікальному будинку на шість під’їздів.Про це пише Перший Перші десять двокімнатних квартир продають за акційною ціною:У «Суперновій» заплановано 8 будинків, проте лише один із них – на кілька під’їздів.У «великому» будинку буде шість під’їздів, на кожному поверсі – по 5 квартир. Тож загалом це – 250 нових квартир.«Великий» будинок унікальний не лише формою. Тут вперше у «Суперновій» з’являться трикімнатні квартири.«Найпопулярнішими на ринку нерухомості є двокімнатні квартири, і в перших будинках ми зосередили увагу саме на них. Тим більше, що свої двокімнатні ми спроектували досить великими, такою ж площею, як типові радянські трикімнатні. Але люди, які звертаються, щоб купити квартиру в «Суперновій», часто запитують і про три кімнати, тому ми врахували клієнтський запит і в новому будинку передбачили таку можливість», – розповів директор «Інвестора»Крім того, на першому поверсі цього будинку будуть розміщені комерційні приміщення, продаж яких теж розпочався.«Коли проектуємо будинок, думаємо не про те, скільки заробимо з квадратного метра, а про те, чи буде тут комфортно людям», – так Андрій Разумовський пояснює успіх «Супернової» У «великому» будинку заплановані квартири наступними розмірами:: 40,98 м2; 41,62 м2; 44,19 м2; 45,64 м2: 62,72 м2; 63,87 м2; 68,83 м2: 76,13 м2; 76,13 м2; 82,05 м2В усіх квартирах «Супернової» – стіни із чистовою стяжкою та штукатуркою, автономне опалення (двоконтурні газові котли), «тепла» підлога на кухні та в ванній кімнаті, якісні вікна і вхідні двері.Із стартом продажів діє спецпропозиція для найактивніших:. Така акція поширюється на двокімнатні квартири площею 62,72 квадратів і діє лише за умови повної оплати.Решту квартир (окрім десяти акційних) мають ціну – відМожливі різні варіанти відтермінування залежно від того, у якій секції розташована квартира (за ціною квадратного метра від 16 000 гривень):1-2 секції – на 24 місяці;3-4 секції – на 36 місяців;5-6 секції – 48 місцяів.При цьому перший внесок – 30%.Для тих, хто відразу платить більшу суму – від 50% і до 100% – діють знижки.Дізнатися, як вигідно купити квартиру у «Суперновій» в розстрочку – за посиланням На першому поверсі «великого» будинку будуть розташовані заклади, які зможуть повноцінно забезпечити усіх мешканців різними послугами.Напередодні «Інвестор» провів опитування серед власників квартир про те, що саме потрібно їм для комфортного життя. Орієнтуючись на потреби мешканців, визначили перелік необхідних закладів, які згодом відкриють: продовольчий магазин, кафе, перукарня, спортзал, хімчистка, відділення банку та «Нової пошти». Загалом тут буде розташовано до двох десятків закладів.Крім того, перед «великим» будинком буде красива алея із зонами відпочинку та фонтанами.Також на території «Супернової» – сучасний дитячий майданчик, а поруч – ботанічний сад.Будувати «Супернову» почали рівно три роки тому: у червні 2016 року. Чотири будинки уже зведені, п’ятий – будується. На черзі – «великий» будинок на шість під’їздів.

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