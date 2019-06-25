Сморід у Луцьку: Гнідавський цукровий завод опублікував офіційну заяву





Офіційна заява розміщена на їхньому



Нагадаємо, мешканці Львівської у Луцьку повідомляли про нестерпний сморід.



Текст заяви подаємо без змін:



«Смородом у Луцьку вже нікого не здивуєш. І вдень, і вечірньої пори місто раптово «накриває» хвиля тяжкого неприємного запаху, та скарг – усе менше й менше. Міська влада знизує плечима і уже за звичкою киває в бік Гнідавського цукрового заводу: мовляв, вітер подув від фільтраційних полів, не бажаючи шукати причини цього неприємного запаху.



У п’ятницю, 20 червня, о 12:43 на фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради розмістили повідомлення про нібито вже виявлене джерело смороду в Луцьку.



Причиною цьому стало те, що «активісти» біля полів фільтрації Гнідавського цукрового заводу побачили автомобіль, який зливав туди технічну воду. На місце події були викликані працівники поліції, однак жодних нормативно-правових документів, які б зафіксували правопорушення, так і не склали, бо ж складно зафіксувати правопорушення, якщо його немає.



Сьогодні на оперативній нараді у Луцькій міській раді, владці замість того, аби вирішувати проблему, знову почали звинувачувати Гнідавський цукровий завод, адже зручно знайти винного і просто перекласти відповідальність.



Гнідавський цукровий завод здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, підтверджуючи це відповідними нормативно-правовими документами. Ми офіційно заявляємо, що не зливали і не зливаємо мелясну барду на поля фільтрації, а відповідно до договорів вона постачається сільгосппідприємствам. Відповідно біологічні відходи, технічна вода зливається на поля фільтрації, для чого вони й призначені.



Гнідавський цукровий завод відкритий до діалогу з громадою та владою, однак міські владці не запрошували представників підприємства на консультації для спільного вирішення проблеми. Закликаємо не сіяти серед лучан паніку і не перекладати відповідальність за проблеми міста на підприємство. Міська влада не бажає вирішувати проблем сміттєвого полігону у Брищі, каналізаційно-насосної станції у Липляхах, скидання нечистот м’ясопереробними підприємствами, адже зручніше перекласти відповідальність на підприємство, яке забезпечує робочими місцями понад тисячу волинян, справно платить податки.



Нагадаємо, що у 2017 році завод ТОВ «Біо ПЕК» працював кілька місяців, а проблема смороду в Луцьку так і не зникла. Перекинувши увагу лучан на фільтраційні поля Гнідавського цукрового заводу, ніхто не бореться із справжніми причинами цієї проблеми».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Гнідавському цукровому заводі прокоментували звинувачення у смороді, який поширюється Луцьком.Офіційна заява розміщена на їхньому сайті Нагадаємо,Текст заяви подаємо без змін:«Смородом у Луцьку вже нікого не здивуєш. І вдень, і вечірньої пори місто раптово «накриває» хвиля тяжкого неприємного запаху, та скарг – усе менше й менше. Міська влада знизує плечима і уже за звичкою киває в бік Гнідавського цукрового заводу: мовляв, вітер подув від фільтраційних полів, не бажаючи шукати причини цього неприємного запаху.У п’ятницю, 20 червня, о 12:43 на фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради розмістили повідомлення про нібито вже виявлене джерело смороду в Луцьку.Причиною цьому стало те, що «активісти» біля полів фільтрації Гнідавського цукрового заводу побачили. На місце події були викликані працівники поліції, однак жодних нормативно-правових документів, які б зафіксували правопорушення, так і не склали, бо ж складно зафіксувати правопорушення, якщо його немає.Сьогодні на оперативній нараді у Луцькій міській раді, владці замість того, аби вирішувати проблему, знову почали звинувачувати Гнідавський цукровий завод, адже зручно знайти винного і просто перекласти відповідальність.Гнідавський цукровий завод здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, підтверджуючи це відповідними нормативно-правовими документами. Ми офіційно заявляємо, що не зливали і не зливаємо мелясну барду на поля фільтрації, а відповідно до договорів вона постачається сільгосппідприємствам. Відповідно біологічні відходи, технічна вода зливається на поля фільтрації, для чого вони й призначені.Гнідавський цукровий завод відкритий до діалогу з громадою та владою, однак міські владці не запрошували представників підприємства на консультації для спільного вирішення проблеми. Закликаємо не сіяти серед лучан паніку і не перекладати відповідальність за проблеми міста на підприємство. Міська влада не бажає вирішувати проблем сміттєвого полігону у Брищі, каналізаційно-насосної станції у Липляхах, скидання нечистот м’ясопереробними підприємствами, адже зручніше перекласти відповідальність на підприємство, яке забезпечує робочими місцями понад тисячу волинян, справно платить податки.Нагадаємо, що у 2017 році завод ТОВ «Біо ПЕК» працював кілька місяців, а проблема смороду в Луцьку так і не зникла. Перекинувши увагу лучан на фільтраційні поля Гнідавського цукрового заводу, ніхто не бореться із справжніми причинами цієї проблеми».

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