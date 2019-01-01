Заяви Портнова проти Порошенка – це юридичний тролінг, – адвокат експрезидента

Так звані заяви, спрямовані проти п’ятого президента України, не мають жодних юридичних перспектив і носять характер юридичного тролінгу, спрямованого на підрив репутації.Про це під час прес-конференції заявив адвокат Петра ПорошенкаВін повідомив, що дії Андрія Портнова підпадають під кваліфікацію статті 383 Кримінального кодексу України «завідомо неправдиві повідомлення про злочин», і відповідне провадження проти Андрія Портнова вже зареєстроване.«Так звані заяви Портнова, про які багато пишуть, що начебто буде Петро Порошенко притягуватися до відповідальності, – це юридичний тролінг, тому що тут немає жодної мети домогтися справедливості або реалізації хоча б однієї норми законодавства. Тут взагалі немає юриспруденції, тут йдеться виключно про політичні операції і про створення інформаційних приводів, створення проблем Петру Порошенку і очолюваній ним політичній силі у передвиборчому процесі», – наголосив адвокат.«За такі речі має бути відповідальність. Відповідальність за це передбачена Кримінальним кодексом України, стаття 383 «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину». Зареєстроване кримінальне провадження стосовно 4 епізодів діяльності пана Портнова, а саме стосовно епізоду з українськими моряками, з їх захопленням під час їхнього переходу в Азовське море; заяви його стосовно телеканалу «Прямий», заяви його стосовно ПАТ «Кузня на Рибальському» і його заяви стосовно Вищої ради правосуддя», – повідомив Ігор Головань.Він також розповів, що усі заяви Портнова «скроєні за одним чітким лекалом»: «перераховуються якісь події, потім додаються слова «ймовірно», «за переконанням», «за наявною інформацією». Потім оголошується, що за цими подіями стоять кримінальні правопорушення. І далі йде вимога до ДБР розслідувати це, перевірити, з’ясувати, і так далі», – роз’яснює адвокат.Він наголосив на тому, що Андрій Портнов у своїй публічних коментарях не приховує справжньої мети цих дій – дискредитації Петра Порошенка, а відповідно до Конституції України честь і гідність особи є найвищою цінністю, тому зазначена діяльність Портнова апріорі є такою, що порушує закон, і їй має бути надана відповідна правова оцінка.