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У Луцьку 16-річний хлопець пограбував чоловіка та втік

У Луцьку 16-річний хлопець пограбував чоловіка та втік
У Луцьку викрили 16-річного хлопця, який пограбував лучанина. Він відкрито заволодів мобільним телефоном 36-річного чоловіка.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

У понеділок, 24 червня, до поліції надійшла заява 36-річного лучанина. Чоловік повідомив, що близько 19 години на проспекті Відродження в обласному центрі невідома особа відкрито заволоділа його мобільним телефоном і втекла. Сума завданих потерпілому збитків становить 3,3 тис. грн.

Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника, ним виявився 16-річний житель Луцька.

За фактом скоєння грабежу слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України.

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Теги: пограбування, Луцьк
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