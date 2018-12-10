У Луцьку 16-річний хлопець пограбував чоловіка та втік





Про це повідомили у



У понеділок, 24 червня, до поліції надійшла заява 36-річного лучанина. Чоловік повідомив, що близько 19 години на проспекті Відродження в обласному центрі невідома особа відкрито заволоділа його мобільним телефоном і втекла. Сума завданих потерпілому збитків становить 3,3 тис. грн.



Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника, ним виявився 16-річний житель Луцька.



За фактом скоєння грабежу слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку викрили 16-річного хлопця, який пограбував лучанина. Він відкрито заволодів мобільним телефоном 36-річного чоловіка.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.У понеділок, 24 червня, до поліції надійшла заява 36-річного лучанина. Чоловік повідомив, що близько 19 години на проспекті Відродження в обласному центрі невідома особа відкрито заволоділа його мобільним телефоном і втекла. Сума завданих потерпілому збитків становить 3,3 тис. грн.Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника, ним виявився 16-річний житель Луцька.За фактом скоєння грабежу слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України.

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