У Луцьку вночі у двох інтернет-закладах зловили чоловіків з наркотиками





Інцидент трапився в ніч на 26 червня, - пише патрульна поліція Волинської області.



При поверхневому огляді в 34-річного чоловіка знайшли згорток з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну. В іншого, 23-річного хлопця, виявили згорток з речовиною зеленого кольору, схожою на наркотичну.



На місці події працювала слідчо-оперативна група для встановлення детальних обставин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в двох інтернет-закладах на проспекті Соборності патрульні затримали підозрілих осіб з наркотичними речовинами.Інцидент трапився в ніч на 26 червня, - пише патрульна поліція Волинської області.При поверхневому огляді в 34-річного чоловіка знайшли згорток з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну. В іншого, 23-річного хлопця, виявили згорток з речовиною зеленого кольору, схожою на наркотичну.На місці події працювала слідчо-оперативна група для встановлення детальних обставин.

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