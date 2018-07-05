У Луцьку вночі у двох інтернет-закладах зловили чоловіків з наркотиками
Сьогодні, 09:39
У Луцьку в двох інтернет-закладах на проспекті Соборності патрульні затримали підозрілих осіб з наркотичними речовинами.
Інцидент трапився в ніч на 26 червня, - пише патрульна поліція Волинської області.
При поверхневому огляді в 34-річного чоловіка знайшли згорток з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну. В іншого, 23-річного хлопця, виявили згорток з речовиною зеленого кольору, схожою на наркотичну.
На місці події працювала слідчо-оперативна група для встановлення детальних обставин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився в ніч на 26 червня, - пише патрульна поліція Волинської області.
При поверхневому огляді в 34-річного чоловіка знайшли згорток з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну. В іншого, 23-річного хлопця, виявили згорток з речовиною зеленого кольору, схожою на наркотичну.
На місці події працювала слідчо-оперативна група для встановлення детальних обставин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку вночі у двох інтернет-закладах зловили чоловіків з наркотиками
Сьогодні, 09:39
На Волині жіночий монастир стане чоловічим
Сьогодні, 09:34
У Ківерцівському районі негода пошкодила дахи будинків. ФОТО
Сьогодні, 09:31
26 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:19
У Луцьку відзначатимуть річницю Конституції України
Сьогодні, 09:14