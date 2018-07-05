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У Луцьку вночі у двох інтернет-закладах зловили чоловіків з наркотиками

У Луцьку вночі у двох інтернет-закладах зловили чоловіків з наркотиками
У Луцьку в двох інтернет-закладах на проспекті Соборності патрульні затримали підозрілих осіб з наркотичними речовинами.

Інцидент трапився в ніч на 26 червня, - пише патрульна поліція Волинської області.

При поверхневому огляді в 34-річного чоловіка знайшли згорток з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну. В іншого, 23-річного хлопця, виявили згорток з речовиною зеленого кольору, схожою на наркотичну.

На місці події працювала слідчо-оперативна група для встановлення детальних обставин.

У Луцьку вночі у двох інтернет-закладах зловили чоловіків з наркотиками
У Луцьку вночі у двох інтернет-закладах зловили чоловіків з наркотиками

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Теги: патрульні, наркотики
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