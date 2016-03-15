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У Нацбанку пояснили, чому вводять купюру номіналом 1000 гривень

У Нацбанку пояснили, чому вводять купюру номіналом 1000 гривень
Національний банк розвінчує міфи про вплив нової банкноти в 1000 грн на зростання цін, інфляцію, а також збільшення грошей в економіці.

Про це повідомляє НБУ на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Стосовно думки, що поява банкноти 1000 гривень спровокує зростання цін, інфляцію, регулятор пояснює, що не варто плутати причини і наслідки.

"Введення банкноти вищого номіналу є наслідком економічних тенденцій попередніх років. Востаннє банкнота найвищого номіналу (500 грн) вводилася 13 років тому. Відтоді середньомісячна зарплата зросла майже вдесятеро (за даними Держстату). Відповідне зростання попиту зумовило і підвищення цін (хоча інфляція тримається до однознаковому рівні та прямує до цілі 5%). Відповідно, з’явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень, щоб населенню було легше проводити готівкові розрахунки", - додали у регуляторі.

У НБУ зазначають, що поява нової банкноти, насамперед, спростить здійснення розрахунків для населення.

Також Нацбанк наголошує, що випуск нової банкноти в готівковий обіг не означає збільшення грошей в економіці. Зміниться лише структура готівки в обігу. Зокрема, банкноти номіналом 1000 гривень замінять в обігу частину банкнот номіналами 100, 200 і 500 гривень. "Жодного впливу на інфляцію це не матиме", - вказали у НБУ.

Обсяг готівки в обігу визначається попитом економіки, тобто тим, скільки грошей потрібно бізнесу, населенню, банкам для належного функціонування, додали у НБУ.

Згідно з повідомленням, паралелі між девальвацією гривні та появою нового найвищого номіналу є безпідставними, оскільки обмінний курс гривні визначається не номінальним рядом банкнот і монет, а пропозицією іноземної валюти і попитом на неї на валютному ринку.

Нагадаємо, НБУ восени введе в обіг нову купюру номіналом 1000 гривень. У Нацбанку прокоментували можливий ріст інфляції через банкноту у 1000 гривень.

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Теги: НБУ, купюра
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