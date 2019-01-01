Випускниця волинського коледжу створила власний бренд одягу. ВІДЕО

Вікторія Савчук створила бренд одягу, який отримав назву “Pedukha Brand”.



Про це повідомляє видання



Вікторія розповіла, що ідея із створенням власного бренду прийшла вночі, тоді дівчина відразу сіла малювати ескізи. На одязі - у тому числі Кримський, в честь якого названий коледж.



Окрім цього, Вікторія Савчук розробила власні стікери для Telegram, де за героїв взяла вчителів педагогічного коледжу та інших відомих людей.



Деталі - у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Випускниця Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А.Ю. Кримського, жителька Нововолинськастворила бренд одягу, який отримав назву “Pedukha Brand”.Про це повідомляє видання БУГ Вікторія розповіла, що ідея із створенням власного бренду прийшла вночі, тоді дівчина відразу сіла малювати ескізи. На одязі - у тому числі Кримський, в честь якого названий коледж.Окрім цього, Вікторія Савчук розробила власні стікери для Telegram, де за героїв взяла вчителів педагогічного коледжу та інших відомих людей.Деталі - у сюжеті.

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