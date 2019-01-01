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Випускниця волинського коледжу створила власний бренд одягу. ВІДЕО

Випускниця волинського коледжу створила власний бренд одягу. ВІДЕО
Випускниця Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А.Ю. Кримського, жителька Нововолинська Вікторія Савчук створила бренд одягу, який отримав назву “Pedukha Brand”.

Про це повідомляє видання БУГ.

Вікторія розповіла, що ідея із створенням власного бренду прийшла вночі, тоді дівчина відразу сіла малювати ескізи. На одязі - у тому числі Кримський, в честь якого названий коледж.

Окрім цього, Вікторія Савчук розробила власні стікери для Telegram, де за героїв взяла вчителів педагогічного коледжу та інших відомих людей.

Деталі - у сюжеті.


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Теги: одяг, бренд, Вікторія Савчук, Pedukha Brand
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