На Львівщині в аварії постраждала волинянка
Сьогодні, 14:26
У Львівській області водій автівки не впорався з кермом і злетів у кювет. Внаслідок аварії постраждала 26-річна пасажирка.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 28 червня о 21.10 між містом Радехів та селом Лопатин, Радехівського району, – повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Mercedes-Benz, 24-річний мешканець Волинської області, не впорався з керуванням та з’їхав в кювет.
Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримала пасажирка автомобіля, 26-річна жителька Волинської області.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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Дорожньо-транспортна пригода трапилася 28 червня о 21.10 між містом Радехів та селом Лопатин, Радехівського району, – повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Mercedes-Benz, 24-річний мешканець Волинської області, не впорався з керуванням та з’їхав в кювет.
Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримала пасажирка автомобіля, 26-річна жителька Волинської області.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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