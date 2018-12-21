На Львівщині в аварії постраждала волинянка





Дорожньо-транспортна пригода трапилася 28 червня о 21.10 між містом Радехів та селом Лопатин, Радехівського району, – повідомили у прес-службі



Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Mercedes-Benz, 24-річний мешканець Волинської області, не впорався з керуванням та з’їхав в кювет.



Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримала пасажирка автомобіля, 26-річна жителька Волинської області.



Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львівській області водій автівки не впорався з кермом і злетів у кювет. Внаслідок аварії постраждала 26-річна пасажирка.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 28 червня о 21.10 між містом Радехів та селом Лопатин, Радехівського району, – повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Mercedes-Benz, 24-річний мешканець Волинської області, не впорався з керуванням та з’їхав в кювет.Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримала пасажирка автомобіля, 26-річна жителька Волинської області.Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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