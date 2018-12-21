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На Львівщині в аварії постраждала волинянка

На Львівщині в аварії постраждала волинянка
У Львівській області водій автівки не впорався з кермом і злетів у кювет. Внаслідок аварії постраждала 26-річна пасажирка.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 28 червня о 21.10 між містом Радехів та селом Лопатин, Радехівського району, – повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Mercedes-Benz, 24-річний мешканець Волинської області, не впорався з керуванням та з’їхав в кювет.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримала пасажирка автомобіля, 26-річна жителька Волинської області.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Теги: ДТП, Львівщина
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