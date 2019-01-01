З України запустять пором до Італії





Про це повідомляється на сторінці Урядовий портал у Facebook, передає



«З українського Чорноморська до італійського Барі ходитиме пором!



Це питання обговорювалося під час робочого візиту делегації українського уряду до Італії», – йдеться у повідомленні.



Барі — приморське місто в Південній Італії. Це один з найбільш значних міст регіону поряд з Неаполем, великий туристичний і економічний центр, та найбільший пасажирський морський порт Адріатичного моря.



Чорноморськ - один з найбільших портів України, вантажообіг якого в 2018 році складав 21,5 млн т.

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