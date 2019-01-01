З України запустять пором до Італії
Сьогодні, 21:14
З міста Чорноморськ в Одеській області до італійського міста Барі ходитиме пором.
Про це повідомляється на сторінці Урядовий портал у Facebook, передає УНН.
«З українського Чорноморська до італійського Барі ходитиме пором!
Це питання обговорювалося під час робочого візиту делегації українського уряду до Італії», – йдеться у повідомленні.
Барі — приморське місто в Південній Італії. Це один з найбільш значних міст регіону поряд з Неаполем, великий туристичний і економічний центр, та найбільший пасажирський морський порт Адріатичного моря.
Чорноморськ - один з найбільших портів України, вантажообіг якого в 2018 році складав 21,5 млн т.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляється на сторінці Урядовий портал у Facebook, передає УНН.
«З українського Чорноморська до італійського Барі ходитиме пором!
Це питання обговорювалося під час робочого візиту делегації українського уряду до Італії», – йдеться у повідомленні.
Барі — приморське місто в Південній Італії. Це один з найбільш значних міст регіону поряд з Неаполем, великий туристичний і економічний центр, та найбільший пасажирський морський порт Адріатичного моря.
Чорноморськ - один з найбільших портів України, вантажообіг якого в 2018 році складав 21,5 млн т.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
З України запустять пором до Італії
Сьогодні, 21:14
Випускники школи під Луцьком створили креативний відеокліп
Сьогодні, 20:38
Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 30 червня
Сьогодні, 20:00
Волинські спортсмени отримали медалі на чемпіонаті України
Сьогодні, 19:20