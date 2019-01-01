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З України запустять пором до Італії

З України запустять пором до Італії
З міста Чорноморськ в Одеській області до італійського міста Барі ходитиме пором.

Про це повідомляється на сторінці Урядовий портал у Facebook, передає УНН.

«З українського Чорноморська до італійського Барі ходитиме пором!

Це питання обговорювалося під час робочого візиту делегації українського уряду до Італії», – йдеться у повідомленні.

Барі — приморське місто в Південній Італії. Це один з найбільш значних міст регіону поряд з Неаполем, великий туристичний і економічний центр, та найбільший пасажирський морський порт Адріатичного моря.

Чорноморськ - один з найбільших портів України, вантажообіг якого в 2018 році складав 21,5 млн т.

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Теги: пором, Україна, курорт
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