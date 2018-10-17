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Банківська у Іваничах тепер освітлюється. ФОТО

Банківська у Іваничах тепер освітлюється. ФОТО
В Іваничах завершили роботи зі встановлення освітлення на вулиці Банківській.

Про це повідомляється на сторінці Іваничівської селищної ради у Facebook, – пише «Район».

Роботи на Банківській (від вулиці Паркова до вулиці Незалежності) розпочали 21 червня. Після встановлення нового освітлення тут планують провести капітальний ремонт дорожнього покриття.

Банківська у Іваничах тепер освітлюється. ФОТО
Банківська у Іваничах тепер освітлюється. ФОТО
Банківська у Іваничах тепер освітлюється. ФОТО
Банківська у Іваничах тепер освітлюється. ФОТО

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Теги: Іваничі, Банкова, освітлення, гроші, ліхтарі, будівництво
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