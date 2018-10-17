Банківська у Іваничах тепер освітлюється. ФОТО
Сьогодні, 19:32
В Іваничах завершили роботи зі встановлення освітлення на вулиці Банківській.
Про це повідомляється на сторінці Іваничівської селищної ради у Facebook, – пише «Район».
Роботи на Банківській (від вулиці Паркова до вулиці Незалежності) розпочали 21 червня. Після встановлення нового освітлення тут планують провести капітальний ремонт дорожнього покриття.
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Про це повідомляється на сторінці Іваничівської селищної ради у Facebook, – пише «Район».
Роботи на Банківській (від вулиці Паркова до вулиці Незалежності) розпочали 21 червня. Після встановлення нового освітлення тут планують провести капітальний ремонт дорожнього покриття.
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