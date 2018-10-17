Банківська у Іваничах тепер освітлюється. ФОТО





Про це повідомляється на сторінці Іваничівської селищної ради у Facebook, – пише



Роботи на Банківській (від вулиці Паркова до вулиці Незалежності) розпочали 21 червня. Після встановлення нового освітлення тут планують провести капітальний ремонт дорожнього покриття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іваничах завершили роботи зі встановлення освітлення на вулиці Банківській.Про це повідомляється на сторінці Іваничівської селищної ради у Facebook, – пише «Район» Роботи на Банківській (від вулиці Паркова до вулиці Незалежності) розпочали 21 червня. Після встановлення нового освітлення тут планують провести капітальний ремонт дорожнього покриття.

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